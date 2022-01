Leçons financières de l’année passée

L’Inde s’est imposée parmi les marchés émergents et a bénéficié de l’attention des investisseurs institutionnels étrangers (FII), qui ont continué à injecter suffisamment de liquidités pour maintenir les marchés à la hausse.

Par Anupama Bhargava

2021 a été une année mouvementée pour les marchés financiers. Alors que le début de 2020 a été battu et meurtri par l’impact de la couronne, tombant de près de 30%, la seconde moitié a apporté une sorte de reprise et de joie aux marchés financiers grâce à la liquidité élevée et aux promesses du vaccin. Alors même que la nouvelle année se déroulait, le sentiment des investisseurs était de retour et soutenu au milieu d’une liquidité élevée provoquée par l’injection de paquets par les gouvernements du monde entier.

L’Inde s’est imposée parmi les marchés émergents et a bénéficié de l’attention des investisseurs institutionnels étrangers (FII), qui ont continué à injecter suffisamment de liquidités pour maintenir les marchés à la hausse. Pour ne pas être en reste, les investisseurs financiers nationaux (DII) ont également continué à investir leurs économies accumulées au cours de la période corona, et les marchés boursiers ont enregistré d’énormes afflux d’un montant de 37,6 milliards de dollars par les seuls FII. La confiance des investisseurs était revenue sur les marchés et même ceux qui n’avaient jamais investi ont voulu tester les turbulences des marchés actions. Bien sûr, cela a aidé que les petites économies donnaient des taux d’intérêt lamentables. De nombreux millennials impressionnés par les gains boursiers recherchaient des sensations plus fortes et des rendements plus élevés. La crypto-monnaie était la prochaine chose « IN » car presque tout le monde a soudainement voulu en savoir plus et investir ici même s’ils ne le comprenaient pas. Clairement pour beaucoup, c’était le FOMO (peur de manquer) qui a conduit à l’urgence d’investir dans quelque chose que le gouvernement n’était pas encore prêt à accepter comme monnaie légale.

Pendant la majeure partie de l’année, le Sensex est resté au-dessus de 50K, dépassant même les 60K au mois de novembre grâce aux bons résultats des entreprises et à l’ouverture économique mondiale. La fête s’est en quelque sorte figée vers la fin de l’année sur la hausse du brut, la baisse de la roupie, la menace d’épidémie d’Omicron et surtout la menace intrusive du resserrement de la Fed. Alors que les FII entamaient maintenant un retrait soutenu des marchés indiens, les investisseurs nationaux étaient toujours en mode party et continuaient d’injecter davantage d’afflux.

L’année 2021 a été cruciale car elle a ramené la confiance dans les marchés financiers alors même que le monde apprenait à accepter que Corona était là pour rester sous une forme ou une autre. Certains des principaux apprentissages étaient les suivants :

Passons au numérique :

Alors que la plupart des pays sont entrés en lock-out, le travail à domicile est devenu le nouveau mantra. Les entreprises et les bureaux ont largement adopté la numérisation pour assurer le bon déroulement du travail. Au fur et à mesure que les écoles sont devenues en ligne, la plupart des maisons se sont transformées en mini lieux de travail, chaque membre ayant besoin de son propre espace privé pour travailler. Des achats en ligne aux transactions entièrement sans numéraire, la nation s’est métamorphosée en son nouvel avatar d’être numériquement activé. Tandis que les entreprises se transformaient, les particuliers ont également appris à utiliser sans numéraire leurs achats et leurs investissements.

La patience paie : Les marchés indiens ont présenté de grandes opportunités pour les investisseurs patients et disciplinés. Insensibles aux hauts et aux bas, ceux qui sont restés investis pendant les montagnes russes de 2020, ont vu leur richesse non seulement récupérer le terrain perdu mais réaliser des gains massifs. En revanche pour ceux qui ont paniqué et sont sortis, les récompenses ont été amères. Les investisseurs qui sont restés courageux pendant la crise de mars 2020 mais qui sont sortis en novembre 2020 ont continué à attendre des opportunités de réintégrer.

La Crypto Mania : 2021 a vu la crypto-monnaie gagner du terrain alors que de plus en plus d’investisseurs, en particulier les milléniaux, voulaient ne pas manquer cette nouvelle « grande chose » pour des retours rapides. Même si le gouvernement hésitait à le rendre légal, les médias sociaux étaient en effervescence avec cette nouvelle mode. Avec la multiplication des plates-formes multiples qui ont rendu l’investissement dans la cryptographie lucratif et aussi simple que l’achat de quotidiens, il n’était pas surprenant que de nombreuses personnes aient perdu de l’argent. Investir sans comprendre est une voie sûre vers un désastre d’investissement.

La ruée vers l’introduction en bourse : 2021 a vu une multitude d’introductions en bourse qui ont frappé les marchés au milieu de l’année. Certains bons et d’autres moins bons, mais tous ont attiré beaucoup d’attention des médias. La liquidité élevée sur les marchés signifiait qu’il y avait de l’argent facile et la plupart des introductions en bourse étaient stratégiquement positionnées pour tirer parti de cela et du sentiment des investisseurs. De nombreux petits épargnants qui étaient devenus fascinés par les marchés boursiers, ont retiré des fonds de leurs dépôts fixes mal rémunérés et ont investi ici. Cependant, toutes les introductions en bourse ne se sont pas avérées créatrices de richesse, car elles n’ont même pas réussi à être cotées au prix auquel elles ont été ouvertes, réduisant ainsi la richesse des investisseurs dès le premier jour de la cotation.

Le FOMO sur les marchés boursiers : alors que les marchés financiers ont atteint de nouveaux sommets pendant la majeure partie de l’année, l’attrait de l’argent facile a attiré de nombreux investisseurs, dont beaucoup sont des débutants. Beaucoup sont devenus la proie de soi-disant gourous qui se vantaient des meilleures actions ou des meilleurs fonds communs de placement dans lesquels ils avaient investi. Même pendant que SEBI prêchait « sochkar, samajhkar, invest kar », les investisseurs se sont comportés comme s’ils avaient trouvé l’oeuf d’or. Toute prudence a été rejetée car les gens investissaient sans reconnaître dûment leur appétit pour le risque unique. Beaucoup sont allés plus loin et ont investi dans des contrats à terme et des options pour ensuite enregistrer de lourdes pertes. Investir de l’argent durement gagné demande de la prudence et une expertise professionnelle.

Chaque événement commence par l’anticipation de l’inconnu et se termine par des enseignements à emporter qui peuvent être le phare du prochain. L’année écoulée a été riche en enseignements et c’est à nous d’en tirer des leçons ou de continuer à commettre les mêmes erreurs.

Les perspectives pour 2022 :

L’année écoulée s’est terminée sur une note sombre avec la menace d’un autre verrouillage en raison de la menace d’Omicron. Malgré cela, nous sommes à l’aube d’une forte poussée haussière qui devrait placer l’Inde parmi les premières économies du monde au cours des prochaines décennies. L’histoire de la croissance de l’Inde est forte et ceux qui y croient en bénéficieraient sûrement.

Pour conclure, les perturbations et les corrections seraient toujours là et il faut plutôt les considérer comme des opportunités d’achat pour compléter et repositionner son portefeuille. Les corrections sont des moments pour ramasser de bons stocks qui vont sur le long terme. Pour les nouveaux investisseurs et les investisseurs non avertis, les fonds communs de placement sont les meilleurs véhicules pour la création de richesse durable. Investissez avec discipline plutôt qu’avec émotions et voyez votre patrimoine s’accroître.

Prenez conseil auprès de votre conseiller financier qui pourra ajouter de la valeur à vos investissements !

Bon investissement et bonne année 2022 !

(L’auteur est un stratège financier et un coach financier et CFP (Certified Financial Planner). Les opinions exprimées sont personnelles etré ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

