Leçons non apprises ? Le père d’Alec Baldwin était entraîneur de tir au lycée

L’acteur Alec Baldwin, un militant du contrôle des armes à feu qui a accidentellement abattu et tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins et le réalisateur blessé Joel Souza avec une balle en direct lors du tournage du film « Rust », est le fils d’un entraîneur de tir au lycée.

Le père de Baldwin, Alexander Rae Baldwin, Jr., décédé à l’âge de 55 ans en 1983, « était un tireur d’élite expert en tir à la carabine » qui a été honorablement renvoyé du Corps des Marines des États-Unis « pour des raisons médicales après avoir été abattu accidentellement pendant l’instruction au fusil sur Parris Island », a écrit Baldwin dans un hommage à la fête des pères pour le Huffington Post en 2009.

L’aîné Baldwin « était entraîneur de l’équipe de tir au fusil de l’école secondaire Massapequa, qui s’est rendue à deux reprises au championnat de tir à la carabine de l’Association sportive des lycées publics de l’État de New York au cours de sa carrière », selon son fils.

L’acteur a ajouté que les médecins l’avaient informé « que l’inhalation de poussières de plomb résultant de son travail dans un stand de tir non ventilé peut avoir contribué de manière significative » à la mort de son père.

« Sur l’île de Parris en 1945, une balle ne le tuerait pas », a écrit Baldwin. « Mais les balles l’ont finalement fait, à l’âge de 55 ans, à cause d’un cancer de la lymphe qui s’est propagé dans son corps. »

Sa sœur, Beth, avait demandé des échantillons de matériaux de la gamme pour déterminer les niveaux de toxicité, selon les mémoires de Baldwin, « Nevertheless », a rapporté Syracuse.com. Mais l’école a complètement vidé la gamme « afin de protéger le district, et eux-mêmes, du litige que nous explorions », a écrit l’acteur.

L’école a toujours une équipe de tir et le frère cadet de Baldwin, Daniel, a transmis ce conseil de tir de son père dans un message vidéo à l’équipe plus tôt cette année, News 12 The Bronx a rapporté : « Je me souviens que mon père a dit ces mots : « Inspirez profondément, expirez lentement et appuyez sur la gâchette. » Et tu laisses tomber. Que mon père soit fier.

En 2018, Alec Baldwin a rejoint la No Rifle Association (NoRA), une coalition de célébrités dans le but d’exposer l’emprise présumée de la National Rifle Association (NRA) sur le gouvernement américain, selon Fox News.

Il a déjà tweeté à l’ancien porte-parole de la NRA, Dana Loesch, en disant: « Je vois que @DLoesch veut » reprendre la vérité « . Et elle ne se soucie pas du nombre de cadavres qu’elle doit enjamber dans cette poursuite. Le deuxième amendement n’est pas une carte de crédit morale qui vous achète toutes les armes que vous voulez. Cette loi doit être repensée. »

Suite à la nouvelle de Baldwin tirant accidentellement sur Hutchins et Souza, Loesch a tweeté: « Après tout ce que Alec Baldwin a dit à mon sujet et à mon sujet, je vais avoir plus de grâce que lui en ce moment et en rester là. »

Le juriste Jonathan Turley a déclaré à Just the News concernant la familiarité possible de Baldwin avec les principes fondamentaux de la sécurité des armes à feu que « cela pourrait être pertinent » pour sa responsabilité civile ou pénale potentielle, « mais ce n’est pas déterminant.

« La question sous-jacente est probablement la culpabilité de Baldwin non pas en tant qu’acteur mais en tant que producteur », a écrit Turley dans un e-mail. «Un acteur raisonnable croirait probablement la parole d’un assistant réalisateur qu’il a reçu un pistolet froid, en particulier si l’armurier est présent. La question clé pour la responsabilité pénale et civile est la mesure dans laquelle les producteurs ont entretenu un site sans prudence ni circonspection. L’ensemble pour Rust semble avoir renoncé aux précautions et aux protocoles de sécurité de base. Cela ressemblait à un accident qui attendait de se produire.

Selon les archives judiciaires, le réalisateur adjoint du film, Dave Halls, a attrapé le pistolet d’époque et a dit à Baldwin qu’il s’agissait d’un « pistolet froid », ce qui signifie que l’arme était déchargée, alors qu’il le lui tendait.

Andrew Branca, un expert juridique qui a écrit sur les accusations que Baldwin pourrait faire face, a déclaré à Just the News que ce n’est pas parce que le père de Baldwin avait de l’expérience dans les armes à feu qu’il l’était.

« Dans tous les cas, peu importe – Alec Baldwin semble responsable de l’homicide involontaire d’Halyna Hutchins sur les faits apparents tels que nous les connaissons », a écrit Branca. « C’est-à-dire qu’il manipulait un instrument intrinsèquement dangereux, le pistolet, sans précaution ni circonspection en ne s’assurant pas qu’il n’y avait pas de munitions réelles avant de pointer le canon vers Mme Hutchins et d’appuyer sur la gâchette. Selon la loi du Nouveau-Mexique, c’est un homicide involontaire.

« Peu importe sa connaissance réelle des armes à feu – lors de la manipulation d’un instrument intrinsèquement dangereux, une manipulation sûre est une exigence absolue, et on n’est pas excusé simplement parce qu’on s’avère incompétent. La même norme juridique s’appliquerait à l’utilisation d’explosifs ou de produits chimiques dangereux ou d’équipements de construction lourds – tout ce qui peut facilement causer la mort, des blessures graves, une destruction substantielle de biens, s’il n’est pas utilisé avec le souci de la sécurité.