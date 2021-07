Leçons pour l’Inde des initiatives de développement des compétences du Rajasthan : Ashok Chandna, ministre d’État, gouvernement du Rajasthan

Ashok Chandna, ministre d’État, gouvernement du Rajasthan

La Rajasthan Skill & Livelihoods Development Corporation (RSLDC) est la seule société publique de développement des compétences qui met en œuvre trois programmes publics de développement des compétences financés par le gouvernement de l’État : Rajkvik, Sakshm et Samarth. En plus de ceux-ci, il existe trois programmes financés au niveau central (DDU-GKY, PMKVY et SANKALP). Ces programmes sont mis en œuvre dans le but de couvrir divers domaines et segments de la société avec un accent particulier sur la partie défavorisée de la société. Le projet SANKALP vise à renforcer l’écosystème de compétences jusqu’au niveau du district et à augmenter la part des personnes défavorisées dans les activités de compétences. « Le RSLDC travaille à la fois à l’auto-employabilité et à l’employabilité en optant pour des modèles innovants », a déclaré Ashok Chandna, ministre d’État du gouvernement du Rajasthan (départements de la jeunesse et des sports, des compétences, de l’emploi et de l’entrepreneuriat, des transports et du bien-être des soldats). Dans une interview avec Vikram Chaudhary de FE, à l’occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes, il partage certaines initiatives de développement des compétences du Rajasthan qui peuvent être reproduites au niveau national. Extraits :

Quelles sont les principales différences entre le Mukhya Mantri Yuva Kaushal Yojna (MMYKY) et le MMYKY 2.0 ?

Le MMYKY a été lancé en 2019 pour fournir des compétences employables aux étudiants de deuxième/dernière année d’obtention du diplôme dans les collèges gouvernementaux du Rajasthan. Après la pandémie de Covid-19, lorsque mener des entraînements physiques est devenu un défi, le RSLDC a opté pour un nouvel avatar du MMYKY (qui comprend un mode de formation en ligne pour les étudiants des collèges gouvernementaux). Ce modèle a été rebaptisé MMYKY 2.0 à partir de cet exercice.

Le secteur de l’hôtellerie a été impacté négativement par le confinement. Le Rajasthan tire beaucoup de revenus du tourisme et de nombreux emplois dépendent du tourisme. En raison du confinement, un grand nombre d’emplois dans le tourisme et les secteurs connexes ont été perdus. Avez-vous des programmes de perfectionnement des personnes de ces secteurs afin qu’elles puissent trouver un emploi dans d’autres secteurs?

Il est vrai qu’en raison du Covid-19 des pertes d’emplois sont visibles dans le secteur de l’hôtellerie. Après Covid-19, le RSLDC s’est particulièrement attaché à offrir davantage de cours de qualification dans le secteur de l’hôtellerie (skilling, requalification et upskilling). Parallèlement, divers liens avec le conseil des compétences du secteur hôtelier et l’industrie hôtelière seront explorés.

Récemment, le gouvernement du Rajasthan a lancé une campagne pour libérer Jaipur des mendiants en dispensant une formation professionnelle. Quelles sont ces compétences, et de telles initiatives fonctionnent-elles vraiment ?

Le RSLDC, en collaboration avec le Département de justice sociale et d’autonomisation et le commissariat de police de Jaipur, a entrepris un projet pilote pour l’intégration des mendiants en leur offrant une formation professionnelle. Dans ce cadre, 100 mendiants avides de compétences ont été identifiés et cinq lots (20 jeunes par lot) ont été lancés pour dispenser une formation en hôtellerie (cuisinier), entretien ménager, entretien ménager dans les hôpitaux et services de restauration. Après la formation, ils seront engagés dans des activités d’emploi rémunéré en coordination avec l’administration du district, le département de l’industrie et les agences de placement. Après l’achèvement d’un lot et la réponse des employeurs montrée pendant le placement, l’initiative semble être un succès ; Je crois vraiment que cela rendra Jaipur sans mendiant, donnera l’exemple à d’autres villes et pourra être reproduit à travers le pays.

Il est facile de qualifier quelqu’un, mais le vrai défi est de le connecter au marché du travail…

Tous les cours dispensés par le RSLDC sont alignés sur la demande de l’industrie. La collaboration avec l’industrie, les liens avec des agences de placement et le développement du portail Rajkaushal pour conclure un accord pour réunir les employeurs et les jeunes potentiels sur une seule plateforme sont quelques initiatives pour connecter les jeunes qualifiés au marché du travail.

Le ministre en chef du Rajasthan, Ashok Gehlot, a déclaré que la demande de plombiers et d’électriciens dans les zones rurales augmenterait dans un proche avenir. Qu’est-ce qui va faire augmenter leur demande ?

Conformément au mandat de la mission Jal Jeevan, les services de personnel formé en plomberie, électricien et installateur seront nécessaires jusqu’au niveau du village, pour assurer la mise en œuvre réussie et la durabilité de Har Ghar Nal Yojna.

Votre ministère prend-il des mesures spéciales pour rendre les femmes du Rajasthan plus employables ?

Oui, le département des compétences, de l’emploi et de l’entrepreneuriat, en collaboration avec le ministère de l’autonomisation des femmes, gère IM Shakti, un programme spécial pour les femmes candidates. En outre, le RSLDC se concentre sur la formation des femmes dans le cadre de ses programmes existants. Les frais d’inscription pour les femmes candidates sont maintenus très bas et des lots dédiés de femmes candidates sont également promus. Le RSLDC a formé 1.25.113 femmes, ce qui indique la priorité des femmes dans la formation qualifiante.

Avez-vous développé un ensemble d’apprentissage dans le domaine des compétences dans l’État du Rajasthan qui peut être reproduit au niveau national ?

Oui, nos initiatives telles que la formation et l’intégration des mendiants, l’amélioration de l’employabilité des jeunes universitaires en offrant une formation professionnelle dans le cadre du MMYKY afin qu’ils puissent se préparer à l’emploi dès qu’ils obtiennent leur diplôme, et les mesures prises pour l’autonomisation des femmes peuvent servir d’exemple pour autres.

Avez-vous des suggestions pour le nouveau ministre des compétences de l’Union, Dharmendra Pradhan ?

Tout d’abord, je voudrais féliciter le respecté ministre de l’Union qui, à un âge relativement jeune, a obtenu la responsabilité d’un ministère qui s’occupe probablement de la plus grande population de jeunes au monde. Ma suggestion serait de se concentrer également sur la formation en ligne ; par exemple, le DDU-GKY propose une formation professionnelle liée au placement, mais les candidats sont tenus d’assister physiquement à tous les cours (ce qui n’est pas toujours possible en raison des blocages), donc un composant en ligne (là où cela peut être fait facilement sans affecter la qualité de formation) serait utile. De plus, la participation accrue de l’industrie à l’écosystème des compétences améliorera les possibilités d’emploi pour les jeunes du pays.

Vous avez été un sportif. Avez-vous un ensemble d’apprentissage du monde du sport qui peut être reproduit dans les compétences ?

Il a été observé que des compétences comportementales et non techniques sont nécessaires pour exceller dans n’importe quel sport. Après Covid-19, de nombreux problèmes de comportement apparaissent chez les jeunes, qui peuvent être réduits par un mélange d’activités sportives et d’habiletés.

