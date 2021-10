L’Écosse a plongé dans la crise du NHS avec une augmentation de 208% des temps d’attente sous la surveillance de Sturgeon | Politique | Nouvelles

Les données de la FOI révèlent une augmentation choquante des temps de réponse des ambulances pour certains des cas les plus graves qui nécessitent une attention urgente de la part des ambulanciers paramédicaux, connus sous le nom d' »appels rouges ». Les données, obtenues par les conservateurs écossais, ont montré qu’il a fallu au Scottish Ambulance Service plus de deux heures pour répondre à 40 « appels rouges » en 2021, contre 13 en 2018.

Les données révèlent également qu’il y a eu une augmentation de 538% du nombre d' »appels jaunes » auxquels le service d’ambulance a mis plus de 2 heures pour répondre.

En 2018, 4 362 de ces types d’appels ont duré plus de deux heures, ce chiffre est passé à 27 829 en 2021.

Le nombre d’appels d’urgence qui ont attendu plus de deux heures pour une ambulance pour assister à un incident a également grimpé à 29 300.

Il s’agit d’une augmentation de plus de 550 %, par rapport à 4 451 en 2018.

Le Dr Sandesh Gulhane MSP, porte-parole des conservateurs écossais pour la santé, a déclaré dimanche que l’escalade était « choquante et honteuse ».

Le généraliste a déclaré: «Cela se moque du SNP qui se cache derrière Covid comme excuse pour leurs années d’échec.

« Les pressions sur notre service d’ambulance se produisaient bien avant que la pandémie ne frappe, mais une succession de secrétaires à la santé du SNP se sont assis sur leurs mains. »

Les données sont la dernière révélation de la crise croissante du NHS en Écosse, qui a vu les ministres du gouvernement écossais dirigés par le SNP aux prises avec des pénuries de chauffeurs d’ambulance et certains des temps d’attente les plus élevés jamais enregistrés.

Vendredi, l’armée a également été appelée pour aider deux des conseils de santé en difficulté d’Écosse.

Le secrétaire écossais à la Santé, Humza Yousaf, a demandé l’aide de l’armée en raison d’une pénurie de personnel au NHS Lanarkshire et au NHS Borders, dans le but de réduire les temps d’attente croissants et d’améliorer les soins aux patients.

Au total, 86 militaires – infirmières, médecins de l’armée, troupes générales, chauffeurs et organisateurs – seront déployés à partir de mardi pour au moins trois semaines.

Les deux conseils de santé ont enregistré leur pire respect de l’objectif de temps d’attente A&E en août, avec 780 (28,8%) patients dans les Borders et 5 992 (32,5%) dans le Lanarkshire devant attendre plus de quatre heures pour être vus.

Ils étaient également les deux conseils de santé les moins performants d’Écosse, selon les dernières données de Public Health Scotland.

Cela survient après que M. Yousaf a exhorté les Écossais à « réfléchir à deux fois » avant d’appeler le 999 pour une ambulance.

Le Dr Gulhane a poursuivi : « Le SNP a sous-financé notre service d’ambulance pendant trop longtemps. Humza Yousaf doit accepter les échecs du gouvernement SNP et proposer de vraies solutions pour soutenir une fois pour toutes les patients et le personnel.

En réponse, un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré que la pandémie de COVID-19 était le « plus grand choc » que le NHS ait subi au cours de ses 73 ans d’existence.

Ils ont ajouté: « Le service d’ambulance procède également à un examen national de la demande et de la capacité qui aidera à s’assurer qu’il travaille aussi efficacement que possible et dispose de ressources pour répondre à la demande actuelle et future prévue. »

Le gouvernement écossais a également souligné que 20 millions de livres sterling de fonds supplémentaires avaient également été alloués pour augmenter la flotte d’ambulances et les effectifs.