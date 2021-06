L’Ecosse “aurait dû gagner” contre l’Angleterre, déclare Andy Robertson, qui fait l’éloge du plan de match de Steve Clarke et suggère que l’armée de tartan a surpassé les fans de Three Lions

Andy Robertson est ravi de la façon dont l’Écosse a exécuté son plan de match lors de son match nul contre l’Angleterre, mais pense qu’ils auraient pu en avoir plus du choc de l’Euro 2020.

Les rivaux ont joué un match nul et vierge dans un match ennuyeux à Wembley, laissant l’Écosse la plus heureuse des deux parties.

Peu de gens auraient soutenu l’Écosse pour tirer quelque chose du match, mais ils ont effectivement étouffé l’Angleterre pour réclamer un point mérité

L’Angleterre n’a eu qu’un tir cadré pendant tout le match, tandis que l’Écosse, qui a donné quelques instants de nervosité aux hommes de Gareth Southgate, en a eu deux.

Leur meilleure chance s’est présentée au milieu de la seconde mi-temps alors que l’effort de Lyndon Dykes a été repoussé par Reece James, bien que le tir ait pu être large.

Et ce sont des moments comme celui-ci qui vont décevoir les fidèles écossais une fois la poussière retombée, estime le capitaine.

“Je pense que nous aurions dû gagner le match”, a déclaré Robertson à talkSPORT. «Je crois que nous aurions pu avoir plus de jeu.

Robertson espère que cette performance a rendu le peuple écossais fier

«Nous avons créé des occasions et cela aurait pu être beaucoup plus, mais nous ne pouvons pas contester le fait de venir ici et de garder une cage inviolée contre l’un des favoris du tournoi sur leur propre terrain.

« Mais une fois que la poussière sera retombée, ils seront déçus de ne pas avoir remporté les trois points.

« Nous avons commencé à prendre confiance en nous à la fin de la première mi-temps. Nous avons commencé à leur causer des problèmes et nous en avons profité en deuxième mi-temps.

« Nous avons dû affronter une petite tempête les 5 à 10 premières minutes [of the second half] mais a repris confiance en lui et a commencé à aller de l’avant et a eu quelques chances décentes que nous aurions pu saisir… vous devez être satisfait d’un point ici.

Les supporters écossais sont restés à Wembley pour féliciter leur équipe pour un résultat inattendu

L’arrière gauche a également rendu hommage au plan de match de l’équipe et a suggéré que les 2 600 Tartan Army itinérants surpassaient les 20 000 fans anglais restants.

“Nous savions que nous devions éviter la défaite pour rester dans le groupe”, a ajouté Robertson. « Nous savions que nous devions essayer tout ce que nous pouvions et notre plan de match a fonctionné.

« Nous les avons frustrés, leurs fans ont commencé à se calmer et nos fans ont été entendus très longtemps !

«Nous voulions les rendre fiers, nous voulions rendre une nation fière et je crois que nous l’avons fait. Mais comme je l’ai dit, tout le monde en Écosse peut regarder cela et penser que nous aurions peut-être pu gagner ce match. »