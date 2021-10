L’Écosse connaît plus de drames tardifs alors que Lyndon Dykes place l’armée de Tartan à une victoire des éliminatoires de la Coupe du monde après la peur des îles Féroé

L’Ecosse a encore tardé pour remporter une victoire inestimable 1-0 sur les îles Féroé et se rapprocher d’une place pour les éliminatoires de la Coupe du monde.

Après 86 minutes tout à fait oubliables, Lyndon Dykes a retourné un centre pour envoyer l’armée tartan sauvage.

.

Ce fut un autre moment euphorique pour l’Ecosse

.

Le but a survécu à un contrôle nerveux du VAR

Après leurs exploits de dernière minute lors de la victoire 3-2 sur Israël, les hommes de Steve Clarke ne sont plus qu’à une victoire de garantir la deuxième place de leur groupe.

Avec la Moldavie et le Danemark dans leurs deux derniers matches, beaucoup seront confiants d’obtenir les points contre le premier, mais l’Écosse a travaillé dur sur les îles Féroé mardi soir.

Les hôtes avaient sans doute les meilleures chances en première mi-temps et nourrissaient de sérieux espoirs d’un résultat qui aurait sérieusement nui aux espoirs de l’Écosse en Coupe du monde.

.

Cela avait été une nuit frustrante pour les Écossais

