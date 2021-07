L’Ecosse dans l’UE créerait la “Grande Muraille de Gretna Green” entre l’Angleterre, déclare le député | Politique | Nouvelles

Kevin Foster, député conservateur de Torbay, a déclaré lors de son voyage en Écosse qu’il faudrait une «grande muraille de Gretna» si l’Écosse votait «oui» lors d’un deuxième référendum sur l’indépendance et choisissait de rejoindre l’Union européenne. Le ministre de l’Intérieur a suggéré que, si l’Écosse signait l’accord de Schengen, un programme basé à Bruxelles qui permet de voyager gratuitement sans contrôle des passeports entre les États membres de l’UE, Holyrood devrait établir une frontière dure entre l’Angleterre et l’Écosse.

S’adressant à des journalistes à Linlithgow, West Lothian, Foster a déclaré : « S’ils [the SNP] voulait que l’Écosse rejoigne Schengen, cela signifie une frontière dure, cela signifie construire une grande muraille de Gretna. »

Le premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, s’est battu lors des récentes élections parlementaires écossaises pour expliquer comment l’Écosse pourrait faire partie de l’UE et ne pas ériger de frontière avec un pays voisin en dehors du marché unique.

Et la question de la frontière semble être un sujet saillant dans l’esprit des électeurs écossais.

Un sondage précédent mené par Survation a révélé que les Écossais étaient moins susceptibles de soutenir l’indépendance s’il y avait un risque d’ériger une frontière dure avec l’Angleterre.

Foster a déclaré qu’il était temps que les partisans du parti de Sturgeon commencent à « être francs sur l’impact de certaines de leurs politiques ».

Le ministre de l’Immigration n’a pas tardé à rejeter les appels en Écosse pour que davantage de pouvoirs en matière d’immigration soient dévolus à Holyrood.

“Nous sommes très clairs sur le fait que nous devons avoir un système de migration qui fonctionne pour l’ensemble du Royaume-Uni”, a déclaré Foster.

Et Foster n’a pas hésité à attaquer l’accent persistant du SNP sur la question de l’indépendance.

Il a déclaré: «Nous sortons d’une période extraordinaire de pandémie, la première à frapper le Royaume-Uni de cette nature depuis un siècle, nos esprits devraient vraiment se concentrer sur la récupération, remettre les gens au travail et faire face aux nombreux impacts que nous savons qu’il va y avoir de la pandémie. »

Il a été estimé que 60 pour cent des exportations écossaises vont vers le reste du Royaume-Uni. C’est plus de trois fois la valeur des marchandises exportées vers l’UE.

On pense que l’établissement d’une frontière entre l’Angleterre et l’Écosse créerait des difficultés économiques pour les entreprises de chaque côté de la frontière.

Néanmoins, le SNP a fait pression pour un deuxième vote d’indépendance en Écosse dès l’année prochaine.

Les partisans de l’indépendance n’ont pas tardé à remettre en question l’affirmation de Foster.

Le Dr Kirsty Hughes, ancienne directrice du Scottish Centre on European Research, a déclaré au journal indépendantiste The National : « C’est tout simplement alarmiste de parler de « grands murs » entre l’Angleterre et l’Écosse.

Elle a ajouté: “Le Brexit a certainement mis des barrières commerciales entre la Grande-Bretagne et l’UE qui ajoutent des coûts et de la bureaucratie, mais alors que le Brexit a nui au commerce, il existe toujours des échanges commerciaux entre l’UE et le Royaume-Uni, il n’y a pas de” grand mur “entre l’Angleterre et la France ou les Pays-Bas. “

Étant donné la nécessité pour le Royaume-Uni et l’UE d’accepter le protocole d’Irlande du Nord, cela n’explique pas comment, si l’Écosse devait rejoindre l’UE, elle serait le seul État membre à ne pas avoir besoin d’établir des contrôles aux frontières avec un pays voisin qui est ne fait pas partie du bloc continental.