L’Écosse deviendra la «salle des machines» de la Grande-Bretagne: Boris lance un nouveau complot pour sauver l’Union | Politique | Nouvelles

Les ministres britanniques ont révélé leur intention de fonder plus de 500 emplois au ministère des Affaires étrangères à East Kilbride et 500 postes au Cabinet Office à Glasgow. Les 500 postes supplémentaires au ministère des Affaires étrangères porteront leur effectif total à East Kilbride à 1500 d’ici 2025.

Les mesures visent à créer de nouveaux emplois et investissements en Écosse, dans le cadre de l’engagement du gouvernement britannique à progresser dans toutes les régions du Royaume-Uni.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a également annoncé la création d’un deuxième siège à Birmingham, apportant 650 emplois initiaux à Birmingham et Leeds d’ici la fin de 2025.

La nouvelle base du Cabinet Office à Glasgow servira de deuxième siège au Royaume-Uni pour le département gouvernemental et soutiendra la base du gouvernement britannique Queen Elizabeth House à Édimbourg, qui a ouvert ses portes l’année dernière.

M. Gove a déclaré: « Non seulement cela créera de nouveaux emplois et de nouveaux investissements en Écosse, mais cela renforcera la diversité de la fonction publique britannique, mettant fin à la meilleure approche de Westminster pour l’élaboration des politiques et garantissant que les voix écossaises façonnent tout ce que nous faisons. »

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré que les emplois délocalisés garantiront que la fonction publique « représente toutes les régions du Royaume-Uni ».

M. Raab a ajouté: « Cela garantira en outre que la fonction publique représente toutes les régions du Royaume-Uni et stimulera l’économie écossaise. »

Le secrétaire écossais Alister Jack a déclaré que cette décision était une réaction à l’impression que le gouvernement britannique avait « reculé [from Scotland] un peu au fil des ans ».

