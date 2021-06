L’Ecosse éliminée de l’Euro 2020 et termine en bas du groupe D alors que le but “remarquable” de Luka Modric scelle la place de la Croatie dans les 16 derniers

in

L’Écosse s’est retirée de l’Euro 2020 en s’inclinant 3-1 contre la Croatie mardi soir.

Callum McGregor a marqué le premier but de l’armée tartan lors d’un tournoi majeur en 23 ans pour annuler le premier match de Nikola Vlasic, mais tout espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale d’un championnat d’Europe ou d’une Coupe du monde pour la première fois a pris un coup de marteau grâce à Luka Modric superbe frappe en seconde période.

.

Le peu de magie de Modric a mis la Croatie aux commandes

.

L’Écosse quittera un tournoi majeur en phase de groupes pour la 11e fois

Et Ivan Perisic a scellé le sort de l’Écosse et assuré le passage de la Croatie dans les 16 derniers lorsqu’il s’est dirigé dans le coin de Modric.

L’Ecosse a tiré et a presque pris une avance de six minutes lorsque le centre de John McGinn a été manqué de peu par un Che Adams et a été battu par le gardien croate Dominik Livakovic.

Adams était partant à Hampden Park et a eu un effort à longue portée juste à côté du poteau de Livakovic quelques instants plus tard.

Malgré la pression initiale de l’Ecosse, c’est la Croatie qui a frappé en premier grâce à l’ancien milieu de terrain d’Everton Vlasic à la 17e minute.

.

Vlasic a marqué le premier but de la Croatie contre le cours du jeu

Perisic a dirigé un centre pour Vlasic, qui a pris le ballon et a terminé intelligemment devant David Marshall à l’intérieur de la surface.

Modric, qui aura 36 ans en septembre, continue de montrer que l’âge n’est qu’un chiffre et a testé Marshall avec un effort à longue distance cinq minutes après le premier match de la Croatie.

Le vétéran du Real Madrid est désormais le joueur croate le plus jeune ET le plus âgé à avoir marqué à l’Euro.

L’Ecosse n’a cependant pas laissé le revers précoce les décourager et a continué à se créer des occasions.

Le centre d’Andy Robertson a trouvé McGinn, dont l’effort a été facilement sauvé par Livakovic.

La persévérance écossaise a payé lorsque McGregor a fait match nul trois minutes avant la mi-temps.

Le centre de Robertson a été mal dégagé par la défense croate alors que le ballon est tombé sur McGregor juste à l’extérieur de la surface.

.

La puissante frappe de McGregor a donné de l’espoir à l’Écosse

Le milieu de terrain du Celtic a pris une touche et a décollé avec un disque dur bas dans le coin inférieur gauche.

La seconde mi-temps n’a pas été aussi frénétique que les 45 premières minutes, cependant, Marshall a fait preuve d’une bravoure admirable pour descendre bas pour contrecarrer Josko Gvardiol juste après la reprise.

C’était au tour de l’Ecosse d’attaquer et les hommes de Steve Clarke ont failli prendre la tête une minute avant l’heure de jeu.

Le centre profond de Stuart Armstrong a été poussé à quelques centimètres de large par McGinn, qui aurait eu l’impression qu’il aurait dû faire mieux.

Le moment magique de Modric a ensuite renversé le jeu trois minutes plus tard, lorsque le milieu de terrain du Real Madrid a utilisé l’extérieur de son pied droit pour marquer le deuxième but de la Croatie à distance.

.

Modric a visé et a terminé de manière experte de l’extérieur de la boîte

Décrivant le but époustouflant de Modric, l’ancien attaquant écossais Chris Iwelumo a déclaré à talkSPORT 2: «C’était une finition exceptionnelle de Modric.

«Il le prend avec l’extérieur de son pied droit et le colle dans le coin supérieur. La précision est incroyable, David Marshall n’a aucune chance.

« La finition en elle-même, pour obtenir la puissance et la précision, était tout simplement exceptionnelle. »

Et Modric a été impliqué dans le troisième but de la Croatie lorsque Perisic a tapé dans le coin du premier avec 13 minutes à jouer.