“L’Écosse est une équipe de championnat”, déclare Jamie O’Hara, qui prévoit de terminer l’équipe de Steve Clarke après la défaite de l’Euro 2020 contre la République tchèque

in

Jamie O’Hara de talkSPORT n’était pas d’humeur à sympathiser avec l’Écosse après sa défaite à l’Euro 2020 contre la République tchèque.

Après avoir dû attendre 23 ans pour participer à un tournoi majeur, leur retour tant attendu s’est avéré être un pétard humide alors que les Tchèques s’imposaient 2-0 à Hampden Park.

.

L’Ecosse a finalement été défaite par le brillant Patrik Schick

.

Mais ils auraient pu être plus cliniques devant le but

Un doublé de Patrik Schick, dont un superbe effort de la ligne médiane, a fait la différence, même si l’Écosse quittera le match en se demandant ce qui aurait pu être.

Ils ont réussi 19 tirs – neuf de plus que leurs adversaires – mais seulement quatre ont été cadrés.

Et c’est là que réside le problème pour l’Écosse, estime O’Hara, qui a prévu leur capacité à terminer et a déclaré que l’équipe de Steve Clarke serait juste assez bonne pour jouer dans le championnat.

“Ils terminent le championnat”, a déclaré un O’Hara qui chantait à Ally McCoist lors du petit-déjeuner talkSPORT.

Beaucoup sur talkSPORT ont fait l’éloge de l’Écosse après le match, mais O’Hara était prêt à mettre la botte!

« Ne tournons pas autour du pot. Je sais que Jose a dit que l’Écosse était une équipe de Premier League – ce n’est pas le cas. Tenue de championnat.

« Si vous avez Dykes et Christie à l’avant, vous avez besoin de 19 chances. Vous devez prendre ces risques.

« On a beaucoup parlé d’eux et d’être les outsiders et ils vont gagner la compétition ! 19 chances ! Vous devez marquer.

“Che Adams était sur le banc, il joue pour Southampton.”

.

O’Hara a suggéré que l’Écosse aurait été plus clinique si l’attaquant des Saints Adams avait commencé

talkSPORT et talkSPORT 2 auront des commentaires en direct de CHAQUE match de l’Euro 2020. Vous ne manquerez rien car nous vous proposons une couverture, des réactions et des analyses 24 heures sur 24 du 11 juin au 11 juillet. Écoutez en ligne ICI.