L’Écosse lance la turbine houlomotrice «la plus puissante du monde» – le Royaume-Uni risque d’être bloqué par l’indépendance | Sciences | Nouvelles

Alimentée par l’énergie marémotrice, la turbine a commencé à produire de l’électricité via le réseau national des Orcades la semaine dernière. L’Orbital O2 a la capacité de répondre à la demande annuelle d’électricité de 2 000 foyers pour les 15 prochaines années. Sa construction a été rendue possible par des prêteurs publics via la plateforme d’investissement éthique, Abundance Investment, et il a également reçu 3,4 millions de livres sterling du Saltire Tidal Energy Challenge Fund du gouvernement écossais.

Mais le Royaume-Uni risque d’être empêché de récolter ses bénéfices alors que le chef du Parti national écossais (SNP) intensifie ses efforts pour un deuxième vote sur l’indépendance.

L’électricité a été un élément clé de la première bataille pour l’indépendance, car l’Écosse bénéficie de l’une des conditions les plus favorables d’Europe pour la récolte d’énergie éolienne.

La proposition d’indépendance du gouvernement écossais en 2014 stipulait qu’un marché unique à l’échelle du Royaume-Uni pour chacun de l’électricité et du gaz devrait être maintenu.

Mais le gouvernement a fait valoir qu’il ne voyait aucune raison de justifier le maintien du partage des coûts d’un seul marché intégré et a déclaré que l’arrangement « ne pouvait pas continuer sous sa forme actuelle » – essentiellement en coupant les liens.

L’ancien secrétaire britannique à l’Énergie, Ed Davey, a déclaré à l’émission Good Morning Scotland de BBC Radio Scotland : « Je pense que le marché unique de l’énergie britannique – où nous sommes intégrés comme nous le sommes maintenant, où l’énergie traverse la frontière très facilement – qui rend notre les coûts et cela nous permettra de passer au vert, de passer à faible émission de carbone.

« Divisez cela et tous ces avantages disparaissent.

“En tant que secrétaire d’État à l’énergie et au changement climatique pour l’ensemble du Royaume-Uni, je me soucie vraiment de ce qui se passe en Écosse.

« Si je ne suis plus secrétaire d’État à l’Énergie en Écosse, je dois faire passer les intérêts des consommateurs en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord en premier.

Le gouvernement a averti que les factures d’énergie des ménages augmenteraient d’au moins 38 £ et que les factures annuelles des ménages pourraient augmenter jusqu’à 189 £ si le coût total du soutien des projets d’énergie renouvelable incombait aux payeurs de factures écossais.

« À ces moments-là, le principal impact sur le reste du marché britannique concerne les centrales électriques au gaz et d’autres capacités flexibles pour réduire la production.

« Sans le marché britannique de l’électricité plus diversifié et continu sur lequel s’appuyer, la dépendance de l’Écosse à l’égard de la production éolienne intermittente pourrait devenir plus difficile.

« À cet égard, nous notons que le gouvernement écossais propose d’utiliser de manière substantielle la capture et le stockage du carbone, ce qui pourrait être une voie à faible émission de carbone pour maintenir une production flexible de combustibles fossiles et également utiliser les actifs liés à la mer du Nord.

« Il semblerait qu’il soit dans l’intérêt à la fois d’une Écosse indépendante et du Royaume-Uni de poursuivre le commerce transfrontalier d’électricité dans un souci de sécurité d’approvisionnement et de réduction des coûts pour les consommateurs.