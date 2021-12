L’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord introduisent de nouvelles restrictions Covid

L’Angleterre tarde toujours à prendre une décision sur l’introduction de nouvelles restrictions (Photo: PA)

De nouvelles restrictions sur les coronavirus sont introduites dans tout le Royaume-Uni, à l’exception de l’Angleterre, alors que les dirigeants du pays tentent de lutter contre la flambée des infections.

À partir d’aujourd’hui, la «règle des six» est rétablie pour les groupes se réunissant dans les pubs, les cinémas et les restaurants du Pays de Galles.

Au total, 30 personnes seront autorisées aux événements en salle, tandis que jusqu’à 50 pourront assister aux événements en plein air.

Une distance sociale de deux mètres est désormais requise dans les lieux publics et les bureaux et les discothèques ont été fermés.

En Écosse, les grands événements auront une distance physique d’un mètre et seront limités à 100 personnes debout à l’intérieur, 200 assises à l’intérieur et 500 à l’extérieur.

À partir de demain, jusqu’à trois foyers pourront se rencontrer à un mètre de distance entre les groupes dans des lieux intérieurs et extérieurs comme des bars, des restaurants, des théâtres, des cinémas et des gymnases.

Le service à table sera également requis dans les endroits où l’on sert de l’alcool, et les boîtes de nuit devront s’y tenir si elles veulent rester ouvertes.

Seul le service à table sera autorisé en Écosse et en Irlande du Nord alors que les pays tentent de freiner la propagation d’Omicron (Photo: .)

Pendant ce temps, l’Irlande du Nord impose également des restrictions aujourd’hui et demain, les événements debout en salle ne sont plus autorisés et les discothèques ferment.

La socialisation sera réduite à trois ménages tandis que jusqu’à six personnes pourront se rencontrer dans les pubs, bars et restaurants – où seul le service à table sera disponible.

Dix personnes seront autorisées si elles sont du même foyer. Une règle de distanciation sociale de deux mètres sera mise en place dans les locaux publics et les bureaux.

Cependant, le Premier ministre Boris Johnson n’a pas encore annoncé de nouvelles règles pour l’Angleterre, bien qu’il ait déclaré qu’il n’hésiterait pas à agir après Noël au milieu des cas croissants de la variante Omicron.

Le gouvernement peut choisir de publier de nouvelles directives volontaires sur la limitation des contacts, plutôt que de risquer une autre rébellion conservatrice préjudiciable en rappelant au Parlement d’imposer de nouvelles règles au-delà des mesures existantes du plan B.

Plus : Coronavirus



Il est entendu qu’une réunion pour discuter de nouveaux changements potentiels n’a pas encore été programmée, car les ministres attendent de nouvelles données, mais le n ° 10 n’a pas exclu la possibilité qu’une réunion ait lieu lundi.

Cependant, il est entendu que la fermeture des écoles n’est pas envisagée pour janvier.

Une source proche du secrétaire à l’Éducation Nadhim Zahawi a déclaré: » Le Premier ministre et Nadhim sont pleinement déterminés à maintenir les écoles ouvertes, et il existe un engagement commun au sein du gouvernement à le faire.

« L’éducation est une priorité absolue et les fermetures d’écoles ne sont pas envisagées. »

La collègue conservatrice, la baronne Stroud, ancienne conseillère spéciale de Sir Iain Duncan Smith lorsqu’il a présenté Universal Credit en tant que secrétaire au travail et aux retraites, a mis en garde le gouvernement contre des restrictions plus strictes qui risquent de plonger les gens «dans la pauvreté».

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Écrivant dans le Sunday Telegraph, elle a déclaré: «Beaucoup de ces mesures causent des dommages sociaux et sanitaires et ont un impact négatif énorme sur les moyens de subsistance des gens. Et ils mettent les gens dans la pauvreté.

« Je demande au gouvernement de veiller à ce qu’en envisageant de nouvelles restrictions, il soit ouvert sur le choix actif qu’il ferait pour nuire à la vie de nos plus vulnérables – qui font tout ce qu’ils peuvent pour sortir de la pauvreté. »

Graham Brady, président du puissant comité des députés conservateurs de 1922, a déclaré à l’Observer qu’il était « temps de sortir de l’hypothèse paresseuse que le gouvernement a le droit de contrôler nos vies ».

Il a ajouté que les Britanniques devraient « reprendre la responsabilité de leur propre vie », comme alternative à un cycle sans fin de restrictions.

Charles Walker, ancien vice-président du comité, a déclaré au journal qu’il espérait que les données émergentes soutiendraient le maintien de la ligne de conduite actuelle.

Il a ajouté: « Je pense que le Premier ministre a extrêmement bien fait de peser les informations, de garder son sang-froid et de nous amener à ce point. »

