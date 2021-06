L’Écosse pêche au bord du gouffre: les chalutiers font face à un trou noir de 23 millions de livres sterling – l’accord sur le Brexit détesté est blâmé | Monde | Nouvelles

in

Brexit : l’accord de pêche de Boris Johnson critiqué par Mummery

Et Mike Park a déclaré que les problèmes découlaient de l’incapacité du gouvernement à tenir tête à Bruxelles de manière adéquate pour défendre les intérêts des pêcheurs britanniques. M. Park, directeur général de la Scottish White Fish Producers’ Association (SWFPA), a averti que les termes de l’accord signé en décembre entraîneraient probablement un manque à gagner massif dans les quotas clés pour les navires de poisson blanc, ce qui entraînera la faillite de certaines entreprises.

Il a déclaré à Fishing News qu’en termes d’espèces clés telles que la morue, le lieu noir, le merlu et les “autres norvégiens”, il avait remarqué un manque à gagner de 23 millions de livres sterling par rapport aux captures de ces espèces par les organisations de producteurs écossaises l’année dernière.

Il a souligné qu’il ne serait pas possible de combler le déficit en augmentant les captures de différentes espèces comme la langoustine, la plie et l’églefin.

M. Park a ajouté: “Certains diront que vous avez toutes ces autres espèces à attraper et que vous avez un quota supplémentaire pour cela, mais ce sont des espèces sur lesquelles nous pêchions librement auparavant, et il y a de fortes chances que nous n’en attrapions aucune. Plus d’entre eux.

L’accord de Boris Johnson fait sauter un trou de 23 millions de livres sterling dans les finances de l’industrie de la pêche écossaise, a déclaré M. Park (Image: GETTY)

Un chalutier écossais en mer du Nord (Image : GETTY)

« Les espèces dont nous avons besoin, nous n’en avons pas assez. Essayer de compenser cette perte en termes financiers n’a tout simplement pas de sens.

« C’est un grand vide à combler, et il ne peut pas être comblé simplement en pêchant plus fort sur d’autres espèces, car vous pêchez plus fort pour elles de toute façon.

“Certains navires vont trouver cela difficile et certaines entreprises échoueront.”

LIRE LA SUITE: Les pêcheurs de l’UE pillent les eaux SANS obéir aux règles

Boris Johnson s’entretient avec un pêcheur britannique l’année dernière (Image: GETTY)

M. Park était également pessimiste quant à l’amélioration de la situation.

Il a expliqué : « Je ne vois pas que les gouvernements puissent traiter de la même manière que les OP l’ont fait.

« Les OP avaient le don d’extraire chaque morceau de poisson de l’UE qu’elles voulaient. Il y a eu des accords vraiment imaginatifs que le gouvernement ne sera pas en mesure de faciliter car ils n’ont pas l’expertise. »

A NE PAS MANQUER

Joe Biden prévient que l’Iran n’aura “jamais” l’arme nucléaire [INSIGHT]

Crise sanitaire de Kim Jong-un : le leader « émacié » du NK déclenche la panique [REACTION]

Complot d’Emmanuel Macron: un président “boiteux” pourrait exprimer sa colère contre le Royaume-Uni [REVEALED]

Les pêcheurs écossais ont du mal, a déclaré M. Park (Image: GETTY)

Pays les plus dépendants des eaux britanniques (Image : Express)

Quant aux attitudes à Bruxelles, il a déclaré : « La Commission a clairement fait savoir qu’elle ne veut pas le faire et mandatera légalement les États membres pour traiter avec le Royaume-Uni de manière isolée.

« Si le gouvernement était assez fort pour prendre du recul et faire fonctionner l’ancien système où les OP consultaient et mandataient les accords, j’imagine que les choses reviendraient à un semblant de normalité.

“Cela dit, il est difficile de voir comment nous pouvons revenir à ce flux de quotas que nous avons vu auparavant.”

Dépendance de la pêche européenne vis-à-vis des eaux britanniques (Image: Express)

Un certain nombre de navires sont vraiment en mode survie Parc Mike

Se tournant vers l’avenir, il a déclaré : « Un certain nombre de navires sont vraiment en mode survie, et ils n’en auront probablement pas assez pour les maintenir en activité jusqu’à la fin de l’année. requis cette année.

« La plupart des entreprises en Écosse, et je suppose que le reste du Royaume-Uni, sont familiales – c’est une tradition – et si certaines de ces familles regardent autour d’elles et se rendent compte qu’elles n’ont pas assez pour exister, puis voient d’autres entreprises familiales en la même position, ils chercheront à se consolider.

« La question est, que pouvons-nous faire pour faciliter la fusion des entreprises familiales ?

Pêcheries européennes cartographiées (Image : Express)

« Quel type de financement faut-il, quels mécanismes pouvons-nous utiliser pour le faire, pour aider l’industrie à se remodeler ? »

Malgré l’accent mis par M. Johnson sur la reprise du contrôle, M. Park était très sceptique à l’égard de l’industrie de la pêche.

Il a déclaré: «Il me semble que pendant que nous sommes hors de l’UE, l’UE veut toujours que nous nous comportions comme un État satellite, et il semblerait que le Royaume-Uni n’ait pas la détermination de défendre sa propre cause.

« Bien qu’il soit utile de se mettre d’accord sur de nombreuses choses pour que nous n’ayons pas à passer des semaines et des mois cette année à revoir la même chose, cela signifie néanmoins que nous avons accepté quelque chose de moins que ce que nous aurions dû faire. »