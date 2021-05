L’Écosse perd le contrôle des cas de Covid avec des experts disant que le pays doit rester verrouillé | UK | Nouvelles

Nicola Sturgeon discute des restrictions de l’Écosse

Cette semaine, Glasgow a connu une augmentation des nouvelles infections qui semblaient être liées à la propagation de nouvelles variantes. Certaines parties du sud de Glasgow ont enregistré des «grappes» de nouvelles infections qui ont porté le taux de virus de la ville à 74 pour 100 000 habitants. En comparaison, il y en a 25,5 pour 100 000 pour l’Écosse dans son ensemble.

Mme Sturgeon a déclaré que la situation à Glasgow était surveillée “de très près”.

Elle a tweeté: “Nous constatons une augmentation des cas à Glasgow en ce moment et, au milieu des inquiétudes concernant la soi-disant variante indienne, nous la surveillons de très près.”

Mais le Dr Deepti Gurdasani, épidémiologiste clinique et maître de conférences à l’Université Queen Mary de Londres, a déclaré que la levée des restrictions à travers l’Écosse était prématurée.

Le Dr Gurdasani a déclaré à BBC Good Morning Scotland: «L’idée est certainement prématurée, en fait le gouvernement devrait envisager le contraire.

Nicola Sturgeon perd le ballon avec un coronavirus (Image: .)

Les cas de coronavirus à Glasgow continuent d’augmenter (Image: .)

«En Ecosse dans son ensemble, nous avons en fait vu le nombre de nouveaux cas doubler la semaine dernière, et bien que les cas soient si bas, il est difficile de voir des augmentations exponentielles.

«Voici à quoi ressemblent les premières hausses exponentielles et nous constatons une perte de contrôle de la pandémie dans de nombreuses régions d’Écosse, et la situation est probablement beaucoup plus vaste et d’autres endroits suivront à moins que des mesures ne soient prises pour empêcher cela et prévenir ceci maintenant. “

Elle a ajouté que l’arrivée de nouvelles variantes était le résultat d’une “politique frontalière ratée”.

Le directeur clinique national Jason Leitch a déclaré que le nombre croissant était préoccupant.

Les cas de coronavirus augmentent à travers Glasgow (Image: .)

Cependant, il a ajouté qu’il s’agit d’une «croissance relativement contenue, pas encore exponentielle, comme nous l’avons vu avec ce virus auparavant».

Les experts en santé publique ont averti qu’un pic d’infections à Glasgow pourrait être lié à la variante dite B.1.617.2.

Cette variante a été identifiée pour la première fois en Inde et a été qualifiée de «variante préoccupante» par Public Health England.

Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia, a déclaré que la variante indienne “a clairement surpassé” la variante Kent dans un certain nombre de régions du Royaume-Uni.

Cas de coronavirus à travers le Royaume-Uni (Image: Express)

Il a déclaré: “En effet, c’est maintenant dans la plupart des régions du Royaume-Uni, à l’exception peut-être du Yorkshire et de Humber dans le nord-est, qui semblent avoir très peu de cas jusqu’à présent.”

M. Hunter a ajouté: “Cela semble être un peu plus résistant aux premières indications, à ce que disent les gens qui font ce genre de travail.

«Pas aussi résistante que la variante sud-africaine, mais un peu plus résistante que la variante Kent.

«Et quand vous regardez le nombre de cas que nous voyons, il est principalement en augmentation chez les personnes qui sont d’un âge qui n’aura pas vraiment eu beaucoup accès aux vaccins jusqu’à présent.

L’Écosse a commencé à assouplir les restrictions de verrouillage (Image: .)

«Ce ne sont donc pas toutes de mauvaises nouvelles, car même les personnes qui contractent l’infection semblent contracter une infection beaucoup plus bénigne si elles ont été vaccinées, et nous avons entendu des médecins en parler en Inde, affirmant que les personnes après la vaccination continuent de Variante indienne mais beaucoup moins sévère.

«Et il y a des preuves en effet au Royaume-Uni qu’une fois que vous avez reçu le vaccin, vous pourriez toujours recevoir Covid, mais ce sera généralement beaucoup moins grave qu’il ne l’aurait été autrement.

Glasgow n’est pas la seule région d’Écosse à connaître une augmentation des cas après que Moray ait enregistré plusieurs nouveaux cas.

Premier ministre écossais Nicola Sturgeon (Image: .)

Moray a un taux d’infection quatre fois supérieur à celui de l’Écosse et le nombre d’hospitalisations augmente depuis la mi-avril.

Mme Sturgeon a confirmé que la prochaine étape de la feuille de route aura lieu le 17 mai, avec l’Écosse continentale passant au niveau 2 et les îles au niveau 1.

Le premier ministre a déclaré qu’il était “très probable” que Moray restera au niveau 3 en raison du nombre croissant de cas.