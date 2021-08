L’Écosse permet aux enfants de 4 ans de s’identifier comme étant de sexe opposé sans autorisation parentale ⋆ 10z viral

Les enfants d’à peine 4 ans en Écosse seront désormais autorisés à s’identifier comme étant du sexe opposé et à modifier leur nom, selon les nouvelles directives publiées par le gouvernement du pays.

« L’objectif de la politique éducative de ce gouvernement est d’atteindre l’excellence et l’équité pour tous nos jeunes dans un système éducatif performant », indique l’avant-propos du guide de 70 pages. « Pour y parvenir, nous devons nous assurer que chaque enfant et chaque jeune est heureux, en sécurité, respecté et inclus dans son environnement d’apprentissage. Ce faisant, nous créons le bon environnement pour que chacun puisse participer pleinement à son éducation et réaliser son potentiel. »

Selon la secrétaire écossaise à l’Éducation, Shirley-Anne Somerville, qui a pris ses fonctions en mai, permettre aux enfants de prétendre être du sexe opposé grâce à la décision du gouvernement de contourner les parents est avantageux. Somerville a déclaré: “Ces directives décrivent comment les écoles peuvent soutenir les jeunes transgenres tout en garantissant que les droits de tous les élèves sont pleinement respectés”, comme le rapporte le Daily Mail.

« Il fournit aux écoles des suggestions pratiques », a ajouté Somerville. « Les conseils ne sont pas normatifs et ne favorisent pas la transition. »

En outre, les directives de l’Écosse demandent aux éducateurs d’adhérer au sexe supposé que les enfants prétendent être et d’utiliser leurs pronoms préférés. On demande aux écoles de mettre des livres impliquant des personnes identifiant des transgenres dans les programmes, ce qui rend encore plus difficile la tenue de la déclaration de Somerville sur le pays n’essayant pas de « promouvoir la transition ». Les étudiants pourront également choisir les toilettes qu’ils souhaitent utiliser.

Une section intitulée « Changement de nom et de sexe enregistré » décrit comment les enfants ne seront pas tenus d’informer les autres de leur sexe perçu. Au lieu de cela, si les élèves commencent à montrer des signes de penser qu’ils sont d’un sexe qu’ils ne sont pas, les enseignants sont censés leur demander « quel nom et pronom utiliser pour s’adresser à eux ».

Marion Calder, directrice du groupe de campagne féministe « For Women Scotland », a exprimé son mécontentement face aux conseils du Daily Mail, en déclarant : « Pour être transgenre, vous devez avoir un diagnostic de dysphorie de genre. A quoi pensent-ils ? Les parents seront très inquiets à la lecture de ce document.

L’orientation de l’Écosse n’est pas étrangère aux États-Unis. Dans le comté de Loudoun, en Virginie, le conseil scolaire de gauche a approuvé cette semaine une politique qui oblige les éducateurs à utiliser les pronoms préférés des élèves. Tanner Cross, enseignant dans les écoles publiques du comté de Loudoun, a fait la une des journaux après avoir été mis en congé pour avoir plaidé contre l’idée qu’un “garçon biologique peut être une fille et vice versa”.

