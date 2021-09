L’Ecosse progresse-t-elle sous Steve Clarke ?

Pour la première fois depuis qu’il a pris la direction de l’Ecosse, des murmures de mécontentement entourent Steve Clarke. L’euphorie de se qualifier pour leur premier tournoi majeur en 23 ans s’est évaporée.

L’excitation de la finale de l’Euro 2020 a disparu et les doutes commencent à grandir sur les progrès réalisés par l’équipe nationale écossaise sous Steve Clarke.

Les progrès de l’Écosse sous Steve Clarke

La pression commence à monter sur Steve Clarke

Clarke a le mérite d’avoir guidé l’Écosse vers sa première finale majeure en 23 ans. Certains diront que l’Écosse s’est qualifiée pour l’Euro via la porte dérobée. Les victoires en barrages contre Israël et la Serbie à la fois sur les pénalités et les qualifications pour les barrages via la Ligue des Nations étayent cet argument.

Cependant, ce n’est pas la faute de Clarke. Il a été amené à guider l’Écosse à travers les éliminatoires de l’Euro et a atteint cet objectif. La SFA lui fait confiance après avoir donné à Clarke un nouveau contrat jusqu’en 2024. Le guidage de l’Écosse vers l’Euro a évidemment joué un rôle dans les grands patrons de la SFA donnant à Clarke un nouveau contrat.

Mais on examine de plus en plus si l’Écosse progresse sous l’ancien patron de Kilmarnock. Après cette fameuse soirée à Belgrade, l’Ecosse n’a remporté que deux victoires en dix matches de compétition, contre la Moldavie et les îles Féroé.

La performance contre le Danemark la semaine dernière a été pour le moins décevante. En particulier, l’affichage de la première mi-temps, qui était le pire depuis que Steve Clarke a pris la direction de l’Écosse. Il y avait une mauvaise défense pour les deux buts du Danemark et un manque de menace à l’avant où l’Écosse n’a pas réussi à tirer en première mi-temps. Ils se sont améliorés en seconde période mais le match était déjà terminé.

Plus inquiétant encore était le fait que Clarke avait eu une tactique spectaculairement mauvaise contre le Danemark. Sans arrière droit reconnu en raison de blessures et de problèmes de Covid, Clarke a déployé Andy Robertson dans un rôle inconnu pour le défenseur de Liverpool. Cela signifiait que Robertson n’était pas une menace aussi importante à l’avenir.

De plus, Clarke a décidé d’exclure Lyndon Dykes de sa formation de départ contre le Danemark. Cela a laissé l’Écosse sans présence physique à l’avant et quelqu’un qui a pu faire tomber le ballon et permettre au milieu de terrain d’avancer. À maintes reprises, l’Écosse frappait longuement le ballon et la défense danoise s’en occuperait facilement. Après l’Euro, Clarke a déclaré qu’il avait beaucoup appris, mais la façon dont il a dressé l’Écosse contre le Danemark suggère que ce n’était pas le cas.

Les mêmes problèmes se présentent contre la Moldavie

L’Ecosse a obtenu trois points importants contre la Moldavie samedi soir, ce qui a permis de maintenir en vie ses espoirs de qualification pour les barrages. Cependant, la victoire 1-0 contre une opposition limitée a révélé un problème familier ces derniers mois. Pendant l’Euro, l’Écosse a réussi 41 tirs incroyables en trois matchs de groupe, mais n’a réussi qu’un seul but.

Contre la Moldavie, ils ont réussi 16 tirs au but mais n’ont encore réussi qu’un seul but. Lors des cinq derniers matchs de compétition, l’Écosse n’a marqué que deux buts.

Ce qui est bien, c’est qu’ils créent des occasions, mais si l’Écosse veut se qualifier pour la phase finale de la Coupe du monde, elle doit simplement commencer à les saisir.

Steve Clarke doit prouver un point

Lorsque Steve Clarke a été nommé patron de l’Écosse en 2019, il était un choix populaire parmi la majorité des fans et des médias. Il venait de guider Kilmarnock de la zone de relégation de la Premiership écossaise à une troisième place pendant son mandat. Il a également guidé West Bromwich Albion vers son meilleur résultat en Premier League lorsqu’il les a menés à la huitième place en 2013.

Cependant, son bilan en tant que patron de l’Écosse n’est guère stellaire. Oui, se qualifier pour les Championnats d’Europe et devenir le premier patron écossais à guider sa nation vers un tournoi majeur depuis Craig Brown en 1998, lui donne beaucoup de crédit dans la banque.

Mais Clarke n’a remporté que neuf de ses 21 matchs de compétition en charge en 90 minutes. Ses victoires sont survenues à deux reprises contre Chypre, Saint-Marin, le Kazakhstan, la Slovaquie, la République tchèque à deux reprises, les îles Féroé et la Moldavie. Il convient de souligner que l’une de ces victoires contre la République tchèque était en fait une équipe B tchèque après que leur équipe première a été décimée par Covid.

À l’extérieur, cela a été catastrophique sous Steve Clarke, avec seulement deux victoires en neuf matchs, dont l’un contre l’équipe tchèque B. Clarke et son équipe écossaise doivent montrer qu’ils peuvent gagner à l’extérieur. Le match de mardi contre l’Autriche est tout simplement une victoire incontournable si l’Écosse veut se qualifier pour les barrages de la Coupe du monde. C’est également l’occasion d’éliminer l’Autriche des barrages après sa défaite 5-2 contre Israël samedi.

Énorme performance requise de l’Écosse à Vienne

Le manager doit maîtriser sa tactique comme il l’a fait lors de cette fameuse nuit à Belgrade. Il y a un certain nombre d’appels de grande sélection à faire. Va-t-il avec Nathan Patterson ou Stephen O’Donnell à l’arrière droit ? Kieran Tierney joue-t-il au poste de défenseur central ? Qui seront les trois milieux de terrain ? Clarke ira-t-il avec deux à l’avant à Vienne ?

C’est un moment charnière pour le mandat écossais de Steve Clarke. Défaite mardi et le rêve de Coupe du monde est bel et bien terminé. La victoire et le destin de l’Ecosse en barrages sont entre leurs mains.

Il est temps que l’Ecosse se lève et soit comptée. Il est temps pour Steve Clarke de faire taire ses sceptiques.

