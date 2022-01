L’Écosse s’apprête à gracier des milliers de sorciers exécutés, 400 ans plus tard

NORTH BERWICK, Écosse – Le vent a soufflé fort une nuit d’automne ici en 1589. À tel point que le roi Jacques VI a conclu que les sorcières devaient s’être rassemblées dans cette ville de pêcheurs pour évoquer la tempête qui a retardé l’arrivée de sa nouvelle épouse, la sœur de le roi danois.

Une grande partie de l’Europe avait succombé à une manie de sorcellerie, un peu plus de cent ans avant qu’une frénésie similaire ne déferle sur la ville de Salem, dans le Massachusetts.

Le roi Jacques, plus tard le roi Jacques Ier d’Angleterre et d’Irlande, a personnellement interrogé bon nombre de ceux qui ont été rassemblés et accusés d’avoir convoqué la tempête lors d’une messe de fin de soirée avec le diable à Auld Kirk de la ville. Plus tard, il a écrit un guide à succès sur la façon de repérer une sorcière. William Shakespeare a utilisé certains des détails des procès dans « Macbeth ».

Bon nombre des 19 personnes exécutées à Salem ont été blanchies dans les années qui ont suivi les procès des sorcières, et un autre groupe a été innocenté il y a 20 ans.

Mais ce n’est que maintenant qu’une législation est adoptée par le parlement écossais pour gracier des milliers de femmes qui ont été prises au piège lors de la grande purge écossaise, y compris certaines qui ont été torturées à mort lors des procès des sorcières de North Berwick.

Au total, jusqu’à l’abrogation de la loi sur la sorcellerie en 1735, quelque 3 837 personnes ont été accusées du crime – dont l’écrasante majorité des femmes – et les deux tiers environ ont été exécutées, soit plus par habitant que partout ailleurs en Europe.

Pour les militants qui s’efforcent d’effacer leurs noms, il s’agit d’un calcul important avec le passé de l’Écosse alors qu’elle envisage son avenir au Royaume-Uni.

« Ce n’est pas différent de la façon dont l’Écosse doit assumer son rôle dans la traite transatlantique des esclaves », déclare Claire Mitchell, une avocate qui, avec Zoe Venditozzi, enseignante et auteure, réclame une grâce générale depuis le lancement de leur Podcast « Witches of Scotland » inspiré de #MeToo.

Plus d’un tiers des terres des West Highlands et des îles ont été combinés en de vastes domaines grâce à l’argent provenant de la traite des esclaves, ont découvert les professeurs d’histoire Iain MacKinnon et Andrew Mackillop dans une étude récente. La question a suscité une attention croissante ces dernières années, l’Université de Glasgow, qui a profité de l’échange, a ouvert la voie en offrant des réparations par le biais de dons à des projets de recherche à l’Université des Antilles.

La pression en faveur d’un pardon pour les femmes tuées dans les procès pour sorcières a également été politisée dans certains milieux. En soutenant la candidature, certains critiques affirment que le parti du chef indépendantiste écossais Nicola Sturgeon l’intègre dans une évaluation plus large du passé de l’Écosse et potentiellement de son avenir.

Son importance a cependant été remarquée ailleurs.

Leo Igwe, professeur à l’Université du Cap, qui a travaillé pendant des années pour défendre les femmes et les enfants contre les accusations de sorcellerie dans son pays d’origine, le Nigéria, affirme que cela pourrait donner un nouvel élan pour abolir le crime de sorcellerie dans de nombreux pays.

Lui et les militants écossais établissent des parallèles entre les chasses aux sorcières en Afrique d’aujourd’hui et en Écosse au XVIe siècle, des bouleversements de l’urbanisation à la ferveur religieuse qui les sous-tend. À Édimbourg et dans d’autres villes écossaises, les purges sont devenues une partie d’une lutte de pouvoir plus large entre l’Église catholique et les réformateurs protestants inspirés par Martin Luther et John Calvin, avec des femmes innocentes ciblées comme moyen de démontrer la sainteté de leur cause.

« Il y avait une fièvre absolue pour savoir qui était le plus proche de Dieu », dit Mme Venditozzi.

De même, M. Igwe s’est heurté à des pasteurs évangéliques au Nigeria qui, selon lui, ont fomenté des allégations de sorcellerie pour augmenter leur nombre, prenant parfois d’assaut ses réunions pour avertir des purges ou en lançant une action en justice pour le réduire au silence.

« Il existe de nombreux groupes différents en compétition pour la légitimité et la pertinence et ils le font en identifiant les gens comme des sorcières », dit-il.

Bien que les Nations Unies aient adopté l’année dernière une résolution appelant à la fin des procès pour sorcières, ils se poursuivent dans certaines parties du monde, du Nigeria et de la Tanzanie à l’Inde et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Commission des lois du Malawi a recommandé la semaine dernière que la sorcellerie soit ajoutée au code pénal du pays, déconcertant les militants des droits humains. « Ne pas le faire, c’est ne pas reconnaître ce qui se passe dans la société », a-t-il déclaré.

En Écosse, il a fallu des décennies pour que les chasses aux sorcières se terminent.

Dans certains cas, les gens ont accusé leurs voisins du crime pour régler des comptes. Une grande partie de l’aristocratie écossaise a appuyé les purges, espérant qu’elles accéléreraient le déclin de l’Église catholique et leur permettraient de choisir parmi ses propriétés foncières, disent les universitaires qui ont étudié le phénomène.

D’autres, dont King James, croyaient aux sorcières et ont développé ce qu’ils pensaient être des méthodes scientifiques pour les détecter, comme les piquer avec de longues aiguilles pour voir combien elles saignaient. S’il n’y avait pas assez de sang, cela était considéré comme un signe certain que l’accusé était un sorcier.

Habituellement, ils obtenaient les réponses qu’ils voulaient, comme ce fut le cas lors des audiences de North Berwick, le premier grand procès-spectacle de l’époque.

L’enquête a commencé avec Geillis Duncan, une jeune femme qui travaillait comme femme de chambre dans la maison de David Seton, un allié du roi.

Après avoir appris qu’elle avait secrètement quitté la propriété la nuit, Seton a commencé à l’interroger. Des semaines plus tard, Duncan a éclaté et a admis avoir invoqué les tempêtes qui avaient retardé le navire du roi depuis le Danemark et fait partie d’un complot visant à le tuer.

Elle a nommé plusieurs complices qui s’étaient soi-disant rassemblés près du port de North Berwick pour participer à un rite satanique, dont Agnes Sampson et un médecin, John Fian. Ils ont été arrêtés et torturés, leurs ongles brisés et réduits en éclats. Les cheveux de Sampson ont été rasés de sa tête et elle a été attachée dans une cage en fer accrochée au mur de sa cellule à Old Tolbooth dans la capitale, Édimbourg.

Le roi Jacques lui-même a participé à l’interrogatoire. Les récits de l’époque affirmaient que Sampson avait raconté avec précision une conversation privée que le roi avait eue avec son épouse lors de leur nuit de noces – preuve, disaient-ils, qu’elle était vraiment une sorcière.

Agnes Sampson a ensuite été étranglée et brûlée près du château d’Édimbourg, avec beaucoup d’autres, il n’y avait donc plus rien à enterrer. Fian a été brûlé vif sur le bûcher.

Une série d’autres purges ont balayé le pays au cours des 150 années suivantes avant que la manie ne commence à s’atténuer.

L’une des dernières à souffrir était Lilias Adie de Torryburn, qui a été arrêtée en 1704 et jugée après une série de maladies inexpliquées près de chez elle. Âgée d’environ 60 ans à l’époque, Adie a été interrogée pendant un mois, privée de sommeil, avant d’avouer finalement avoir couché avec le diable.

Elle n’a jamais été condamnée et est décédée en détention après s’être pendue, a-t-on dit, avant de pouvoir être condamnée ou de donner les noms d’autres femmes.

Lilias Adie a été enterrée sur une plage sous une épaisse dalle de grès, la marée montant et descendant deux fois par jour – un vide à travers lequel on croyait qu’aucun esprit ne pouvait passer.

