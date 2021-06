L’écosystème Apple menacé par la législation antitrust américaine – analyste – .

L’analyste Ben Thompson estime que la législation antitrust américaine pourrait mettre l’écosystème Apple en danger à moins que l’entreprise ne soit prête à faire des compromis sur l’App Store.

Le danger est que les législateurs puissent considérer les différentes composantes de l’écosystème comme anticoncurrentielles, mais seraient moins susceptibles de le faire sans l’App Store jouant un rôle aussi central…

Nous avons récemment résumé le contexte d’une nouvelle législation antitrust prévue aux États-Unis.

Cependant, nous avons appris en mars qu’il était possible que les démocrates introduisent à la place plusieurs projets de loi antitrust, chacun conçu pour s’attaquer à des problèmes différents.

Au départ, on s’attendait à ce que le résultat soit un projet de loi antitrust unique conçu pour résoudre tous les problèmes révélés, des entreprises technologiques comme Facebook achetant des plateformes de médias sociaux rivales comme Instagram, à Apple privilégiant ses propres applications par rapport à celles de tiers.

2019 a vu le début d’une enquête d’un an visant à déterminer si les géants de la technologie étaient coupables de comportement anticoncurrentiel. Apple était l’une des sociétés faisant l’objet de l’enquête, Tim Cook étant tenu de témoigner devant le Congrès – et figurait parmi les sociétés technologiques qui se sont livrées à des comportements anticoncurrentiels « profondément dérangeants ».

L’un de ces projets de loi est l’American Choice and Innovation Online Act, qui comprend la disposition suivante :

La principale menace pour Apple est la façon dont il gère l’App Store. Mais Ben Thompson pense qu’à moins qu’Apple ne propose ses propres compromis, toute action entreprise pourrait menacer l’ensemble de l’écosystème Apple.

L’un des éléments centraux de bon nombre de ceux qui font pression pour de nouvelles lois dans ce domaine sont les limitations importantes de la capacité des plates-formes à offrir des applications et des services, ou à les intégrer de quelque manière que ce soit qui profite à leurs offres.

Dans ce monde potentiel, il n’est pas simplement problématique qu’Apple facture 30 % à Spotify, ou force le service de streaming musical à espérer que les utilisateurs sachent comment s’abonner sur le Web, même si Apple Music a un flux d’inscription entièrement intégré et pas de 30 % impôt; il est également illégal d’incorporer Apple Music dans SharePlay ou Shared-with-you ou Photos, ou dans les versions les plus extrêmes de ces lois proposées, même d’avoir Apple Music. Cette limitation s’appliquerait à pratiquement toutes les annonces de la WWDC : dites adieu à Quick Note ou SharePlay-as-an-exclusive-service, ou à n’importe quel nombre d’offres intégrées d’Apple […]

C’est, plus que tout, pourquoi Apple devrait repenser son approche de l’App Store. Plus l’intégration de l’entreprise est profonde, plus ses limites arbitraires sur les services concurrents seront injustes. Ne suffit-il pas que Spotify ne soit jamais aussi intégré qu’Apple Music, ou que 1Password ne soit pas intégré comme Keychain, ou que SimpleNote ne soit jamais dans son bac à sable alors qu’Apple Notes est omniprésent ?