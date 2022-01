L’écosystème d’Apple ne peut que s’améliorer sous la pression de Google

L’écosystème d’Apple est peut-être l’atout le plus précieux que possède l’entreprise, après sa marque. Les sourcils se sont donc levés lorsque Google a annoncé hier son intention de reproduire de nombreux éléments clés de cet écosystème.

Alors que certains fans d’Apple ont été indignés par ce qu’ils considéraient comme une copie flagrante des fonctionnalités d’Apple, mon opinion est que c’est une bonne nouvelle pour les utilisateurs d’Android et d’iPhone…

Comme l’ont rapporté nos collègues de 9to5Google, Google a des fonctionnalités pour rivaliser avec Spatial Audio, AirDrop, le couplage rapide de type AirPods, Apple Watch Unlock et bien plus encore. […] Tout d’abord, la société a annoncé qu’elle étendrait sa fonctionnalité « Partage à proximité » de type AirDrop aux PC Windows, permettant aux utilisateurs d’Android de partager facilement et sans fil des photos, des vidéos et des fichiers de téléphones Android vers des PC. Ceci est, bien sûr, incroyablement similaire à l’utilisation d’AirDrop entre un iPhone et un Mac. Dans l’espace audio, Google a annoncé qu’il apportera sa fonction Fast Pair aux PC Windows, Google TV, Android TV et aux produits de maison intelligente compatibles Matter. Cela signifie que les écouteurs compatibles Fast Pair pourront se connecter de manière transparente à ces appareils, tout comme les AirPod peuvent se coupler sans effort avec iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et Apple TV.

Google a ensuite décrit ses plans pour permettre aux montres connectées Wear OS de déverrouiller les Chromebooks et d’adopter Spatial Audio.

Bien sûr, Apple a emprunté à Android tout comme Google a emprunté à Apple, donc aucune entreprise ne peut être trop surprise ou lésée lorsque ce genre de chose se produit. Tout de même, l’étendue de cette réplication est incontestablement agressive de la part de Google. Si j’étais à la place de Tim Cook, je me sentirais peut-être au moins un peu irrité.

En tant que client Apple, cependant, je suis ravi. L’écosystème Apple est ma principale raison de choisir les appareils de l’entreprise, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles les commutateurs passent d’Android – mais nous savons tous que les choses ne fonctionnent pas toujours parfaitement.

J’utilise toujours Dropbox plutôt qu’iCloud car il se synchronise plus rapidement. Je dois encore parfois copier, coller et envoyer du texte à moi-même lorsque je veux changer instantanément d’appareil et que Handoff attend toujours, euh, de transférer. Mon Apple Watch déverrouille généralement mon Mac, mais il y a des moments où il dit qu’il se déverrouille puis échoue, et d’autres fois où mon Mac ne reconnaît même pas l’existence de ma montre. Je pourrais continuer, comme je suis sûr que nous le pouvons tous.

Ainsi, lorsque Google commence à offrir les mêmes avantages dans l’écosystème Android/Chromebook, cela met beaucoup de pression sur Apple pour qu’il fasse deux choses : ajouter de nouveaux avantages à l’écosystème pour rester en tête et améliorer les performances et la fiabilité de ceux qui existent déjà. C’est une victoire pour tout le monde ; l’amener sur.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :