L’écosystème de jeu StarSharks clôture un cycle de financement privé de 4,8 millions de dollars

StarSharks, un écosystème de jeu communautaire dédié à la création, au partage et au développement de joueur à joueur, a clôturé un tour de table privé de 4,8 millions de dollars, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Le métaverse de l’écosystème utilisera les fonds pour créer de nouveaux jeux passionnants et promouvoir la croissance de la communauté.

Binance Labs et KuCoin Labs parmi les sponsors

Le cycle de financement privé a comporté la participation d’entreprises telles que Binance Labs, Kucoin Labs et de nombreux autres investisseurs bien connus. Parmi eux se trouvaient 3 Commas Capital, Bas1s. Ventures, Basics Capital, AC Capital, Banter Crypto, Bigcoin Capital, DAO Maker, Exnetwork Capital, Forward Analytics, Everest Ventures Group, Everse Capital, Fundamental Labs, Gate.io Labs, Hyperedge Capital, ICO Drops et Geekcarptel.

Parmi les autres investisseurs notables figuraient Genblock Capital, Jsquare, Kirin Fund, Krypital Group, Momentum 6, Muhabbit, LD Capital, MarketAcross, NGC Ventures, SL2 Capital, Titans Venture, Redline Dao, Skyman Ventures, UniX, Vendetta Capital, Winkrypto, YBB Foundation, Infinity Ventures Crypto et YGG SEA.

Binance a fait un investissement stratégique dans StarSharks avant le tour

Binance Labs, l’incubateur et la branche capital-risque du plus grand échange de crypto au monde, a réalisé un investissement stratégique dans StarSharks avant le tour de table. StarSharks, qui fonctionne sur Binance Smart Chain (BSC), a été fondé par d’éminents anciens employés de Google, Timi Studio et Binance.

Franky, le PDG de StarSharks, a déclaré :

StarSharks se consacre au développement d’une plate-forme de jeu blockchain de nouvelle génération, dans le but de partager et de maximiser la valeur de la créativité grâce à la co-création. Nous sommes reconnaissants d’avoir le soutien de plus de 30 investisseurs institutionnels et communautés prestigieux qui croient en la vision de StarSharks, et nous sommes impatients de construire ensemble la plate-forme de jeu de nouvelle génération.

Perturber le paysage GamiFi actuel

Le projet StarSharks vise à perturber le paysage actuel de GameFi, qui isole les actifs d’un jeu. Les investisseurs, les développeurs et les joueurs peuvent posséder, élever et échanger des NFT de requin au sein de l’écosystème. Ils peuvent également transférer NFT entre les jeux du métaverse StarSharks.

Les NFT peuvent être loués

Les créateurs du projet savent très bien que tous les utilisateurs ne peuvent pas se permettre d’acheter un NFT. Pour ceux pour qui ce n’est pas une option, des NFT peuvent être loués. La fonction « louer pour jouer » permettra une liquidité et une utilisation complètes des actifs NFT. Cette option comble le fossé entre les joueurs actifs qui n’ont pas suffisamment de fonds pour acheter des NFT d’entrée et les détenteurs de NFT qui n’ont pas le temps de jouer.

