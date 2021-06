Polkadot (POINT)

L’écosystème de Polkadot franchit une étape importante avec la mise en service de la première parachaine fonctionnelle de Kusama

La première parachaine fonctionnelle du monde réel de Kusama, Statemine, a commencé à traiter les transactions sans autorisation.

Après beaucoup de battage publicitaire pendant des mois, la vente aux enchères de la parachain s’est bien déroulée. La prochaine étape consiste à organiser des enchères de machines à sous.

Cela vient après, “il y a à peine une semaine, le réseau Kusama est entré dans l’histoire en devenant la première blockchain entièrement décentralisée et sécurisée à partitions hétérogènes, rendue possible grâce à l’utilisation de la technologie développée pour Polkadot”, a écrit le fondateur de Polkadot, Gavin Wood, qui a également co-fondé Ethereum.

La première parachain fonctionnelle du monde réel Statemine, a commencé à traiter les transactions sans autorisation après une mise à niveau en chaîne la semaine dernière. Après un bon déroulement du week-end, le moment est venu de passer à l’étape suivante : les enchères de créneaux. https://t.co/HRWh93z1Yy – kusama (@kusamanetwork) 8 juin 2021

Statemine est une mise à niveau de la parachaine Shell au cours du week-end, qui est maintenant devenue l’équivalent de Kusama de la parachaine de bien commun Statemint de Polkadot.

Il prend désormais en charge un endroit à faible coût pour détenir et transférer KSM, le transfert d’actifs fongibles autorisés et la création de NFT.

Pour augmenter l’utilité de Statemine, Kusama utilisera son concept d’enchères de machines à sous Parachain, un moyen de sélectionner quelle parachain sera ajoutée au réseau Kusama.

La première enchère de créneaux parachain débutera le 15 juin, et cinq de ces enchères se poursuivront consécutivement avec une période d’enchère initiale de deux jours suivie d’une période de fin de cinq jours.

Kusama (KSM) est une pièce à capitalisation boursière de 3,67 milliards de dollars qui se négocie autour de 370 dollars, en baisse d’environ 41% par rapport à son sommet historique de plus de 621 dollars le mois dernier. Pendant ce temps, DOT est une pièce de 21,8 milliards de dollars à capitalisation boursière qui se négocie à 20,65 $, en baisse de 58,5% par rapport à 49,25 $ ATH.

