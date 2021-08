L’écosystème numérique a besoin d’une refonte réglementaire

Des définitions aussi larges créeront de la confusion et feront plus de mal que de promouvoir la transparence, l’accès et la fourniture de biens et de services via des plateformes numériques.

Par Kamal Taneja & Anil Taneja

Les règles informatiques pour réglementer les médias sociaux, le Conseil consultatif pour le réseau ouvert pour le commerce numérique, le projet de règles de protection des consommateurs (commerce électronique) 2021 et les mesures visant à freiner les «monopoles numériques» peuvent façonner les «marchés numériques» et définir une tendance pour leur réglementation.

Les « plateformes numériques » ont contribué à créer de nouvelles opportunités commerciales dans tous les secteurs et ont catalysé le développement social. Dans tout le pays, il existe quelques milliers de plateformes numériques exploitées par des PME et certaines grandes gérées par de grandes entreprises. Les grands acteurs fixent généralement les conditions commerciales de manière monopolistique et servent de passerelle permettant aux entreprises d’atteindre leurs clients (les grands acteurs technologiques comme Google, Facebook, Twitter, Amazon, Jio et d’autres entrent dans cette catégorie).

Bien que cela ne soit peut-être pas un résultat souhaitable, l’approche globale de la réglementation des plateformes et des services numériques, y compris le commerce électronique, compliquera les choses pour les services numériques. Prenons les définitions relatives à « l’entité de commerce électronique », « l’entité de commerce électronique de la place de marché » et la portée et les applications telles que fournies dans les règles de commerce électronique proposées 2021. Ces définitions couvrent tous les secteurs et entités économiques possibles comme les banques, les marchés des capitaux, les universités, la santé, les services informatiques et même ceux qui vendent aux enchères des produits comme le thé et le spectre des télécommunications. De telles entités et leurs activités seraient classées dans le commerce électronique, et il leur incomberait de suivre les règlements de la loi sur la protection des consommateurs.

Des définitions aussi larges créeront de la confusion et feront plus de mal que de promouvoir la transparence, l’accès et la fourniture de biens et de services via des plateformes numériques. Les règles de commerce électronique proposées traiteront chaque entité (Amazon, Jio Mart, Flipkart, Zomato, papeterie, chaussures, fleuristes et confiseries et billets de cinéma) sur le même pied.

Le marché électronique du gouvernement héberge environ un million de vendeurs. Plus de deux millions de PME, entreprises, artisans, tisserands et artisans travaillent avec chacune des grandes entreprises de commerce électronique. L’exigence relative à la nomination des responsables de la conformité, des griefs et des nœuds pour répondre aux griefs des consommateurs dans un délai déterminé créera des obstacles pour ces PME et ces entrepreneurs individuels, car le retard appelle des sanctions. Contrairement aux objectifs, l’approche du gouvernement garantira que seules les entreprises exploitant de grandes plateformes numériques pourront se conformer à de telles réglementations. Cela créera par inadvertance des monopoles.

Des lois et des régulateurs distincts traitent des pratiques commerciales déloyales et antitrust. Il n’y a rien à gagner à prévoir des dispositions aussi souples dans les règles de protection des consommateurs, en particulier lorsque la législation sous-jacente (la loi sur la consommation dans ce cas) est faible dans ces aspects du droit. Les tribunaux de la consommation ont beaucoup d’affaires pendantes concernant de grandes entreprises, et ces dernières retardent également l’aide aux consommateurs en préférant les appels devant les tribunaux supérieurs.

Si toutes les parties prenantes, commerçant par des moyens numériques ou non numériques, doivent conserver leur droit à la liberté économique et à l’activité entrepreneuriale sur la base de principes équitables et non discriminatoires, alors l’harmonisation des cadres juridiques pour les deux modes d’entreprise est nécessaire. Cela réduira la confusion, renforcera la sécurité juridique des entreprises et suscitera la confiance des entreprises. Le dualisme entre comportement numérique et non numérique est artificiel, bien que les transactions numériques présentent certaines caractéristiques distinctes. Un tout nouvel ensemble de réglementations pour le secteur numérique pourrait entraîner des complications juridiques imprévues.

Ainsi, avant de mettre en place un cadre de régulation des marchés numériques, il sera prudent de la part du gouvernement de dégager une « stratégie numérique » sur la « démarche de régulation des marchés numériques ». La politique doit être proportionnée et interopérable, reflétant l’adéquation de la réglementation en ce qui concerne le commerce intérieur et transfrontalier ; le maintien de la parité dans les affaires numériques et non numériques doit être le principe fondamental. Une stratégie numérique tournée vers l’avenir, prenant en compte les innovations numériques, pilotera l’écosystème et bénéficiera également à toutes les couches de la société.

Les auteurs sont des étudiants de la Berkley Law School et de la Harvard Business School, respectivement

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.