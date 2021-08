L’écosystème pour les MPME nécessite une refonte complète

Par B. Yerram Raju

Facilité de faire des affaires pour les MPME : La pandémie a transféré les risques du secteur des MPME vers la zone d’incertitude. Cibler leur croissance est désormais un impératif et non plus une option. Ce qui est nécessaire, c’est une refonte de l’écosystème pour permettre aux MPME de se développer.

Le changement de définition que l’on voulait changer la donne n’a pas eu d’impact durable sur le secteur autre que le reclassement des banques d’un secteur à l’autre. En outre, le manque d’appétit pour le risque pour ce secteur malgré les NPA les plus faibles dans le secteur de la micro et petite fabrication du secteur financier est trop bien connu.

Des réformes dans six domaines sont essentielles pour accroître la productivité et la compétitivité ; dont plus de la moitié pourraient être mises en œuvre rapidement par le biais d’une politique ou d’une loi.

(i) Politiques sectorielles visant à améliorer la productivité dans les secteurs de la fabrication, de l’immobilier, de l’agriculture, des soins de santé et de la vente au détail ;

(ii) Débloquer l’offre sur les marchés fonciers pour réduire les coûts fonciers de 20 à 25 % ;

(iii) Créer des marchés du travail flexibles pour l’industrie, avec de meilleurs avantages et filets de sécurité pour les travailleurs ;

(iv) permettre une distribution efficace de l’électricité pour réduire les tarifs commerciaux et industriels de 20 à 25 pour cent ;

(v) Permettre aux plus grandes entreprises publiques de potentiellement doubler leur productivité. Le gouvernement peut accorder plus d’autonomie aux PSU et mettre l’accent sur la création de plans à long terme, liant leurs chaînes d’approvisionnement à la qualification et à la requalification des entreprises en aval ; et

(vi) Améliorer la facilité et réduire le coût de faire des affaires.

Le secteur des MPME est considéré comme un moteur d’emploi dans le secteur manufacturier, tandis que les faits montrent que les promoteurs de petites entreprises ont également commencé à chercher à optimiser les coûts de main-d’œuvre grâce à un meilleur accès à la technologie. Leur principal problème reste l’accès au crédit pour cette transformation. Il aurait dû être très clair pour le ministre des Finances que ses conseils aux présidents des banques du secteur public ne seraient pas suffisants pour produire des résultats. Aujourd’hui, à peine 23 % des MPME ont accès au crédit institutionnel. La RBI et les gouvernements des États peuvent-ils viser qu’au moins 50 % des MPME aient accès au crédit formel dans quelques années ? C’est un défi qui doit être relevé sans tarder.

La nature et la diversité, la taille et la propagation du secteur des MPME nécessitent des mécanismes institutionnels différents. Nous revendiquons des prouesses technologiques supérieures, mais ne disposons pas d’une technologie de classe mondiale pour l’accès au crédit qui soit consciente de la diversité sectorielle et temporelle des MPME.

Alors que les artisans – ruraux et urbains, l’artisanat et les métiers à tisser ont des niches étendues et ont même développé un effet de marque pour vendre en ligne et sur les marchés en ligne, le secteur manufacturier de base est fortement dépendant du développement de marchés d’actions spécifiques au lieu des marchés de la dette. à une extrémité et les liens avec la grande industrie manufacturière à l’autre extrémité.

Dans l’ensemble, le Tamil Nadu, le Karnataka, le Maharashtra, l’Uttar Pradesh, le Pendjab, le Telangana et l’Haryana surpassent les autres États en termes de croissance des MPME. De nombreux clusters de fabrication sont situés ici. Les raisons du retard des autres États nécessitent une enquête.

Accès au crédit

Les petites banques de financement, les NBFC, les banques rurales régionales sont les meilleurs choix pour financer le secteur avec un financement de trésorerie et une facilitation facile des garanties de la part du gouvernement, car les dix PSB et SBI peuvent s’occuper du financement du secteur des grandes entreprises.

Même la SIDBI a lamentablement échoué à atteindre ses objectifs déclarés dans le statut en toute impunité et plusieurs fonds attendent à sa porte. Le gouvernement devrait restructurer cette institution en tant que passerelle pour le secteur et modèle à suivre pour étendre le refinancement et les garanties aux principaux prêteurs sur appel. Les scores CIBIL doivent être conservés dans les placards pendant au moins deux ans si le secteur doit bénéficier d’une évaluation de crédit objective.

Toutes les institutions de prêt travaillant pour le secteur des MPME doivent passer aux prêts basés sur les flux de trésorerie à partir de l’approche du bilan. Par exemple, si les bilans guidaient toujours le risque de crédit, alors en raison de la faible croissance de l’économie en 2018-19 suivie des graves perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par la pandémie, aucune MPME ne pourra plus être prêtée d’ici le prochain exercice. Si les banques regardent le carnet de commandes et les flux de trésorerie, le crédit devient plus facile et le secteur a toutes les chances de se relancer.

En ce sens, l’État de Telangana a des initiatives louables pour le développement institutionnel avec T-Hubs, We-Hub, TSiPASS, TPRIDE, TASK et Telangana Industrial Health Clinic (TIHCL) où l’objectif principal est la relance et la restructuration de la fabrication de micro et petites entreprises. Prenons le cas de TIHCL qui est une NBFC mais qui a une branche conseil où l’accent est mis sur la relance des entreprises en difficulté, en identifiant les problèmes et en proposant des solutions de réhabilitation au promoteur.

Autres issues

Les données sur l’enregistrement des entreprises et la sortie des entreprises dans le secteur manufacturier devraient être possibles avec une synchronisation des données entre les établissements de crédit et les gouvernements grâce à un SIG mieux validé aux deux niveaux.

Les centres industriels de district (DIC) en tant qu’instruments de prestation nécessitent un développement organisationnel et des interventions RH sans délai. Alors que la balle est dans les tribunaux des États, les ressources sont au centre. Ils devraient offrir un environnement accueillant pour les investisseurs du secteur et tous les centres d’incubation et de développement des compétences devraient être synchronisés avec les DIC.

La terre continue d’être un autre obstacle majeur à la croissance du secteur car son prix a atteint le plafond et n’est pas accessible au petit secteur. Il est souhaitable de revenir à l’approche des années 1960, lorsque les terres étaient cédées à bail avec des droits à bail accordés pour une hypothèque auprès des prêteurs sans frais d’enregistrement.

Ce secteur a besoin de crédit avec vulgarisation et pilotage de la stratégie. Les chocs de Covid -19 au cours de la première et de la deuxième vague ont poussé de nombreuses micro-entreprises à la fermeture – mais aucun décompte statistique n’est disponible car la sortie d’entreprises n’a jamais été enregistrée. Il est nécessaire d’examiner l’écosystème des MPME dans son intégralité plutôt que d’introduire plusieurs programmes à moitié cuits qui finissent par ne profiter à aucun.

(L’auteur est un économiste et un spécialiste de la gestion des risques. Il est l’auteur du livre « L’histoire des MPME indiennes – Du désespoir à l’aube de l’espoir » publié en 2011.)

