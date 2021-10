L’écosystème Solana est en plein essor, le prix atteindra-t-il 180 $ ?

L’écosystème Solana a connu une semaine fantastique, avec une augmentation spectaculaire du prix de SOL. Alors que les pièces stables sont intégrées sur de plus en plus de plates-formes, l’écosystème Solana continue d’atteindre de nouveaux sommets. Solana est récemment devenu l’un des écosystèmes à la croissance la plus rapide, avec un potentiel d’augmentation de la valeur.

La Fondation Solana a annoncé l’introduction d’un nouveau projet appelé « Programme de serveur », qui donnera aux gens l’accès à de nouveaux serveurs.

Cela aiderait à décentraliser la communauté des validateurs Solana, selon la Fondation Solana. Grâce au « programme serveur », les opérateurs de nœuds Solana auront accès à des serveurs bare metal de haute qualité.

1/ La Fondation Solana s’est engagée avec plusieurs opérateurs de centres de données à travers le monde pour défendre les intérêts de notre communauté croissante de validateurs et d’opérateurs d’infrastructure. En conséquence, nous sommes maintenant ravis d’annoncer le lancement complet de notre programme de serveur ! – Fondation Solana (@SolanaFndn) 14 octobre 2021

L’architecture blockchain unique de Solana sera intégrée à l’infrastructure Oracle décentralisée de Chainlink. Les développeurs peuvent utiliser Chainlink et Solana pour créer des cas d’utilisation plus complexes. Au quatrième trimestre de 2021, a-t-il déclaré, Chainlink intégrerait Solana.

La blockchain de Solana a également été occupée sur le front du NFT, avec le développement d’une nouvelle collection Soulless Solomon, qui aspire à être l’homologue de CryptoPunks pour son réseau.

Analyse des prix de Solana :

Le prix de Solana est actuellement de 158,20 $, en baisse de 2,4 % au cours des 24 heures précédentes. Le 1er septembre, le jeton se négociait à 107,07 $, l’un de ses moments les plus bas en termes de valeur. Le jeton SOL a atteint un sommet historique de 213,47 $ le 9 septembre. Par rapport à la valeur du 18 octobre, le jeton SOL était supérieur de 55,57 $ à son sommet historique, soit une augmentation de 35 %.

Après une correction de la résistance près de 175 $ au cours du week-end, Solana est maintenant juste en dessous de 160 $. SOL a cherché un support à 130 $ avant de remonter à ce niveau, alors qu’il risquait gravement de tomber à 115 $. Une cassure confirmée au-dessus de 160 $ ​​donnera presque certainement aux acheteurs plus de confiance dans leur capacité à rester aux commandes. Les niveaux de soutien sont de 145 $ et 130 $.

