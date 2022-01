L’écosystème start-up en plein essor qui rappelle la diaspora indienne

Les 2 dernières années de pandémie ont été une énigme pour les entreprises à travers les pays, mais ce qui est ressorti clairement, c’est la grande confiance dans des pays comme l’Inde avec des capacités solides et de grands esprits pour orienter la courbe de croissance économique.

Par Rajesh Mehta et Uddeshya Goel

Les États-Unis, terre d’opportunités, attirent depuis des décennies des professionnels indiens dans divers domaines. Les ingrédients clés de la migration vers ces pays développés ont été des salaires plus élevés, un niveau de vie de premier ordre et une possibilité de gravir l’échelle des revenus. En effet, selon le ministère des Affaires étrangères, 1% de la population indienne vit à l’étranger.

Cependant, au cours des dernières décennies, en particulier depuis la crise financière de 2008, grimper l’échelle des revenus est devenu très difficile dans les pays développés comme les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada. Cela signifie qu’un jeune est moins susceptible de dépasser le niveau de revenu de son père. Cela a eu un impact négatif sur les perceptions positives de la diaspora indienne, qui a commencé à explorer des cheminements de carrière alternatifs dans leur pays d’origine.

Les deux dernières années de pandémie ont été une énigme pour les entreprises à travers les pays, mais ce qui est ressorti clairement, c’est la grande confiance dans des pays comme l’Inde avec des capacités robustes et de grands esprits pour orienter la courbe de croissance économique. Cela ressort clairement du fait qu’en plus de la fragilité de l’économie mondiale, les investissements dans le capital-investissement indien au cours des huit premiers mois de l’année se sont élevés à 47,3 milliards de dollars, ce qui correspond au précédent record de l’année entière enregistré en 2020. Fait intéressant 15 Les start-up indiennes sont devenues des licornes au cours du premier semestre de cette année civile tandis que neuf autres ont atteint le statut de licorne en juillet et août. C’est plus de nouvelles licornes créées en Inde en seulement deux mois que les huit qui ont émergé au cours de l’année 2020. Cela porte le total du pays à 57, comblant ainsi l’écart avec la Chine, qui compte environ 160 licornes, qui à son tour est juste derrière le États-Unis, avec environ 400.

Avec l’environnement commercial incertain déclenché par la pandémie de COVID-19 et les problèmes liés à l’immigration, de nombreux Indiens talentueux aux États-Unis qui ont été contraints de retourner en Inde voient désormais l’écosystème des start-ups comme une plate-forme pour monétiser leur expertise et construire leur maison. technologies développées pour le monde. La particularité de ce changement est le fait que non seulement les start-ups technologiques et logicielles tentent de débaucher cet afflux de riches talents, mais aussi les entreprises des secteurs bancaire, de la consommation discrétionnaire et de la santé sont très désireuses d’embaucher des rapatriés étrangers pour combler des compétences numériques et des postes de migration vers le cloud.

Même si le covid a provoqué une dislocation majeure dans l’économie indienne, il a également agi comme un vent arrière pour les entreprises numériques et technologiques, ce qui en fait un critère important pour les sociétés de capital-investissement qui cherchent à parier sur le prochain groupe d’entreprises à forte croissance. en Inde. Il est devenu clair que des secteurs comme Ed-tech, Fintech, SaaS et Health-tech deviendraient plus importants parmi les investisseurs à mesure qu’ils faisaient preuve de résilience, tandis que d’autres secteurs saignaient pendant la pandémie. En plus de cela, en Inde, l’avenir est prometteur pour les start-ups de technologie de pointe dans l’espace et la technologie des drones après que le gouvernement a libéralisé ces industries, la technologie AI-VI s’adressant au métavers et à la biotechnologie. Ces secteurs ont ouvert la porte à d’immenses opportunités entrepreneuriales pour que la diaspora indienne de retour puisse agir et saisir une part du gâteau en pleine croissance. Cela peut agir comme un catalyseur pour la « fuite des cerveaux inversée » et peut entraîner une nouvelle vague de start-ups, qui peuvent déployer des expériences et des connaissances globales avec une touche desi.

Aujourd’hui, à l’occasion de Pravasi Bharatiya Divas, l’Inde invite ses habitants du monde entier à revenir et à montrer leurs capacités là où elles sont très appréciées. Avec des coûts de main-d’œuvre toujours très bas, la connaissance et la maîtrise de la langue anglaise toujours très solides malgré la concurrence des Philippines et de la Chine, une infrastructure de R&D de haute technologie en cours de fabrication et de bons soutiens financiers, la position de l’Inde est certainement meilleure que la meilleure au monde en ce moment .

Cela a également le potentiel de se transformer en un cercle vertueux, dans lequel les entreprises du Fortune 500 peuvent initier de grands projets en collaboration avec des start-ups new-age en Inde, fer de lance de la croissance dans les domaines de la biotechnologie, de l’informatique, de l’intelligence artificielle (IA), etc. . Ainsi, réaliser des investissements importants pour améliorer et mettre en place des infrastructures numériques et construire des townships pour répondre aux besoins des familles de ces migrants qualifiés. Cela ressort clairement du fait que des géants de la technologie comme Apple Inc, Tesla Inc, Google, etc. ont parié gros sur l’Inde et ont ramené les NRI dans le pays pour des opérations plus importantes.

Les personnes ayant de meilleures compétences ont désormais du mal à évoluer professionnellement dans la Silicon Valley, en raison de la stagnation qui y règne. Comme tout autre investisseur, ils cherchent maintenant à investir leur cerveau dans la croissance de l’économie indienne, qui offre de bien meilleures opportunités de croissance sur des marchés inexplorés. Beaucoup d’entre eux reviendront et créeront des entreprises qui emploieront des milliers de personnes, à la différence que cette fois les emplois seront à Hyderabad ou à Pune, et non dans la Silicon Valley.

(Rajesh Mehta est un consultant et chroniqueur de premier plan travaillant sur l’entrée sur le marché, l’innovation et les politiques publiques. Uddeshya Goel est un chercheur financier. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de FinancialExpress.com)

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.