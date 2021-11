L’écoute de musique aux États-Unis baisse de 8% au milieu de la croissance de l’audio parlé: rapport

La musique a perdu huit pour cent de sa part d’écoute aux États-Unis au profit de l’audio parlé – y compris les podcasts et les livres audio – depuis 2014, selon une nouvelle étude.

Ceci et d’autres détails intéressants sur le divertissement audio non musical ont été révélés dans « The Spoken Word Audio Report », que NPR et Edison Research viennent de publier. Les organisateurs ont interrogé un total de 4 054 personnes (âgées de 13 ans et plus) dans le cadre d’une étude globale sur les habitudes d’écoute, et 1 000 entretiens (de répondants âgés de 18 ans et plus) ont été menés parmi ceux qui écoutent de l’audio oral au moins une fois par mois.

Il convient de mentionner d’emblée que 48% des écoutes audio de créations orales en 2021 – pour les résidents américains de plus de 13 ans, c’est-à-dire – ont eu lieu sur la radio AM/FM, ont déclaré les parties à l’origine du rapport, contre 22% pour les podcasts, 10 pour cent pour les livres audio et 20 pour cent pour « autre ». Le chiffre des podcasts est passé de huit pour cent en 2014, et l’audio parlé tel que défini dans l’étude fait référence aux livres audio, podcasts, actualités, émissions sportives, talk-shows, etc.

Au cours du mois dernier, selon le document, 75 % de la population en ligne des États-Unis (âgée de 18 ans et plus) a écouté du contenu audio parlé, 45 % des 330 millions d’habitants de la nation âgée de 13 ans et plus ayant écouté des créations orales. animations quotidiennes. De manière significative, ces auditeurs réguliers ont bénéficié en moyenne de deux heures et six minutes de contenu de création orale par jour, répartissant leur temps d’écoute à parts égales avec de la musique, selon le rapport.

En ce qui concerne la baisse d’écoute de la musique mentionnée initialement, 80 % de l’écoute des personnes interrogées a été consacrée à des chansons en 2014, indique l’étude, les 20 % restants étant attribuables à l’audio parlé. Aujourd’hui, la part de la musique pour les personnes de 13 ans et plus a chuté à 72 %, faisant grimper la catégorie opposée à 28 %.

En répartissant ce dernier chiffre par sexe, les hommes en 2021 ont passé 32 % de leur temps d’écoute à écouter du contenu oral (contre 26 % en 2014), poursuit le rapport, contre 24 % pour les femmes cette année (une augmentation par rapport à 14 % en 2014). 2014). De même, les personnes âgées de 13 à 34 ans ont plus que doublé leur part de temps d’écoute de podcasts, de livres audio et d’autres supports audio non musicaux, à 26% (contre 12%), selon l’analyse.

La même part d’écoute de la musique audio s’est traduite par une augmentation relativement modeste pour les personnes âgées de 35 à 54 ans (de 22 pour cent en 2014 à 30 pour cent en 2021) ainsi qu’une augmentation de huit pour cent (26 pour cent à 28 pour cent) pour ceux de 55 ans et plus, selon l’enquête.

Enfin, en ce qui concerne d’autres tendances intéressantes dans le divertissement audio non musical, le podcasting, dans lequel Spotify, Amazon Music, Apple et d’autres ont massivement investi, a connu une augmentation de 278% du temps d’écoute des appareils mobiles (pour les personnes de 13 ans et vers le haut) depuis 2014.

Dans les mois et les années à venir, il sera intéressant de voir comment le fossé entre la musique et l’écoute continue d’évoluer – ainsi que l’impact des tendances sur les calendriers de sortie, les initiatives promotionnelles, les coûts publicitaires, etc. Inutile de dire que la baisse de huit pour cent de l’écoute de la musique depuis 2014 est substantielle, en particulier parce que les fans n’ont qu’un nombre limité d’heures par jour à consacrer au divertissement (audio et autre).

Développant sur ce point, le PDG de Spotify, Daniel Ek, a indiqué en février, lors de l’événement Stream On de son entreprise, qu’il pensait que la plate-forme pourrait attirer plus de 50 millions de créateurs d’ici 2025. Avec quelque 300 000 podcasts arrivés sur Spotify au cours du troisième trimestre 2021 – l’engagement des podcasts a néanmoins oscillait autour de 25 % des MAU pendant plusieurs trimestres consécutifs – alors que les taux de redevance par flux continuent de baisser, la concurrence pour les auditeurs semble sur le point de s’intensifier et la sursaturation peut devenir un problème.