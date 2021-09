L’écran 120Hz ProMotion est enfin là

L’événement “California Streaming” d’Apple est en cours, le fabricant d’iPhone ayant déjà dévoilé plusieurs des produits que nous attendions du salon virtuel de cette année. Tout comme lors des précédents événements de la mi-septembre, les nouveaux modèles d’iPhones sont les vedettes du spectacle. Cette année, nous examinons la série iPhone 13 en quatre versions : iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 et iPhone 13 Pro Max. Après avoir dévoilé les principales caractéristiques des versions les moins chères, Apple a lancé les variantes iPhone 13 que tant de gens attendaient. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max ressemblent à leurs frères et sœurs, mais ils contiennent quelques fonctionnalités inédites sur les autres iPhones jusqu’à présent.

Conception iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max

Les nouvelles versions de l’iPhone Pro sont disponibles en versions 6,1 pouces et 6,7 pouces. Ils ont la conception globale de leurs prédécesseurs, y compris les écrans plats et les bords plats. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max ont la même hauteur et avec les versions Pro de l’année dernière, mais ils sont légèrement plus épais.

Il y a quelques autres changements de conception notables que les acheteurs remarqueront immédiatement ; le premier concerne l’affichage. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max présentent des encoches plus petites qu’auparavant. Ensuite, l’objectif de la caméra arrière à l’arrière est plus épais et plus grand que l’année dernière.

iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max : affichage 120 Hz. Source de l’image : Apple inc.

L’écran 120 Hz et les options de stockage 1 To

Les modèles iPhone 13 Pro peuvent ressembler beaucoup aux versions iPhone 12 Pro et aux combinés iPhone 13 moins chers. Mais ils comportent deux mises à niveau massives inédites sur aucun autre combiné. Nous examinons les premiers panneaux OLED ProMotion 120 Hz d’Apple pour les smartphones et la prise en charge du stockage allant jusqu’à 1 To.

Les fans d’iPhone attendent depuis des années que les écrans 120 Hz tombent, mais Apple a attendu que la bonne technologie se présente. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont dotés de panneaux LTPO qui permettent à iOS 15 d’ajuster l’actualisation de l’écran de manière dynamique, tout comme l’Apple Watch. Cela signifie que le rafraîchissement de l’écran peut aller de 10 Hz à 120 Hz, selon ce qui est affiché à l’écran. Cela signifie également que les modèles iPhone 13 Pro peuvent offrir une fonctionnalité d’affichage permanent, tout comme certains appareils Android.

Sinon, les combinés iPhone 13 Pro disposent du même matériel haut de gamme que les combinés iPhone 13. Nous examinons la puce A15 Bionic de nouvelle génération avec un GPU à 5 cœurs, la prise en charge de la 5G, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.0, la puce ultra-large bande, la connectivité NFC et quatre options de stockage. Les modèles de base commencent à 128 Go de stockage, mais des niveaux de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To sont disponibles.

L’iPhone 13 Pro offre 1,5 heure d’autonomie supplémentaire par rapport à son prédécesseur. Le Max dure 2,5 heures de plus que l’iPhone 12 Pro Max.

iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max : Caractéristiques et fonctionnalités principales.

L’appareil photo iPhone 13 Pro

Comme les générations Pro précédentes, les modèles iPhone 13 Pro disposent d’un meilleur matériel de caméra que les modèles iPhone 13 classiques. Les deux téléphones ont la même configuration de caméra, avec trois caméras chacun. Contrairement à l’année dernière, lorsque l’iPhone 12 Pro Max a obtenu le meilleur module de caméra, nous examinons maintenant un matériel identique. Les deux téléphones iPhone 13 Pro seront dotés de la même caméra principale large à stabilisation d’image optique (OIS) par déplacement de capteur.

Les caméras Wide, Ultra Wide et Telephoto sont toutes dotées de capteurs de 12 mégapixels. Apple affirme que l’iPhone 13 Pros présente sa “plus grande avancée en matière d’appareil photo de tous les temps”. Le capteur large a des pixels de 1,9 µm, une ouverture f/1,5 et offre des améliorations jusqu’à 2,2 fois en basse lumière. La caméra Ultra Wide est dotée d’un objectif à six éléments, d’une ouverture f/1.8 et d’une amélioration jusqu’à 92 % en basse lumière. Le téléobjectif dispose d’une distance focale de 77 mm et d’un zoom optique 3x. Les trois appareils photo prennent en charge la photographie en mode nuit.

Les nouveaux combinés Pro prennent également en charge la macrophotographie, permettant aux utilisateurs de photographier des sujets aussi proches que 2 cm.

En ce qui concerne les fonctionnalités logicielles, Apple a annoncé de nouveaux « styles photographiques » pour la photographie. Encore plus excitant est le mode Cinématique qui change automatiquement la mise au point lorsque le sujet change. Les utilisateurs peuvent également modifier le focus et ajouter des événements bokeh une fois l’enregistrement terminé. La caméra prendra également en charge l’enregistrement vidéo ProRes.

iPhone 13 et iPhone 13 Pro Max : matériel de l’appareil photo. Source de l’image : Apple Inc.

Le prix et la date de sortie

Comme toujours, avec les nouveaux iPhones, les précommandes commenceront le vendredi suivant l’annonce, le 17 septembre. La date de sortie officielle est le 24 septembre.

L’iPhone 13 Pro de 128 Go commence à 999 $, avec l’iPhone 13 Pro Max de 128 Go au prix de 1 099 $. Les téléphones seront disponibles en Sierra Blue, Silver, Gold et Graphite.

iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max : Tarifs officiels. Source de l’image : Apple Inc.