L’écran de BOE pour l’iPhone 2023 devrait mettre la pression sur LG

Au milieu des rumeurs concernant le modem conçu sur mesure par Apple pour sa gamme d’iPhone 2023, un nouveau rapport suggère aujourd’hui que les panneaux d’affichage destinés à ces modèles pourraient exercer une pression substantielle sur la part de marché de LG Display.



Selon les recherches d’UBI, vues par The Elec, BOE est en train de convertir trois de ses usines en installations capables de fabriquer des panneaux OLED pour Apple. Jusqu’à présent, BOE a fabriqué des panneaux OLED pour l’iPhone 12 et l’iPhone 13 dans deux usines en Chine, représentant seulement 10 % de tous les écrans ‌iPhone‌ en 2021, mais l’expansion significative permettrait à l’entreprise de dépasser LG Display comme l’un des produits d’Apple. principaux fournisseurs d’écrans ‌iPhone‌ en 2023.

D’ici le quatrième trimestre 2022, BOE s’étendra pour atteindre une capacité de fabrication de 144 000 substrats par mois, contre seulement 96 000 actuellement. Cela dépassera la capacité de fabrication actuelle de Samsung Display de 140 000 substrats par mois, positionnant BOE comme un concurrent sérieux.

BOE prenant une plus grande part de l’offre d’écrans ‌iPhone‌ pourrait constituer une menace particulière pour LG Display car Apple est son seul client pour les panneaux OLED Gen 6, contrairement à Samsung Display et BOE, qui ont tous deux une gamme d’autres clients et sont généralement plus compétitifs .

L’expansion pourrait signifier encore plus de mauvaises nouvelles pour LG après l’arrêt de la production d’écrans LCD pour iPhone et la fermeture complète de sa propre division de smartphones plus tôt cette année.

Cette semaine, des rapports supplémentaires sur le modem 5G conçu sur mesure d’Apple ont émergé, expliquant qu’il sera distinct de la puce de la série A de l’entreprise et qu’il devrait faire ses débuts dans les iPhones dès 2023. Ces modèles pourraient également ne comporter ni encoche ni perforation. hors de l’écran, un scanner d’empreintes digitales Touch ID sous l’écran et un système de caméra périscope.

