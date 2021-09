L’écran de l’iPad mini 6 a un problème de “défilement de gelée” pour certains utilisateurs

in

Le 14 septembre, Apple a organisé son événement d’automne pour annoncer un certain nombre de nouveaux produits. En plus de la série iPhone 13, Apple a également dévoilé l’Apple Watch Series 7, l’iPad mini de sixième génération et l’iPad de 9e génération. Apple a depuis commencé à expédier tous ses nouveaux appareils, mais ce n’est pas vraiment un véritable lancement de matériel sans controverse. En fait, il y en a eu quelques-uns, comme des réparations d’écran par des tiers qui tuent Face ID sur l’iPhone 13. Le dernier problème concerne l’affichage de l’iPad mini 6.

Meilleure offre du jour Amazon vient de lancer une nouvelle vente massive – découvrez toutes les meilleures offres ici ! Prix : Voir les offres du jour ! Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

L’écran de l’iPad mini 6 a un bug de “défilement de gelée”

Certains iPad mini 6 ont rencontré un phénomène connu sous le nom de « jelly scrolling » sur la nouvelle tablette. Le problème fait en sorte que le texte et les images d’un côté de l’écran semblent se déplacer légèrement plus rapidement lors du défilement en mode portrait sur l’iPad mini 6. Vous pouvez le voir en action ci-dessous :

Voici une vidéo au ralenti du défilement sur l’iPad Min i ralenti ENCORE PLUS dans une étape image par image. Remarquez comment la droite monte plus vite que la gauche. En utilisation normale, vous le voyez à peine, mais de temps en temps, cela devient perceptible. En paysage ça s’en va entièrement pic.twitter.com/iq9LGJzsDI – Dieter Bohn (@backlon) 22 septembre 2021

#jellygate sur le nouvel iPad mini… qu’est-ce qui se passe avec cet écran ? pic.twitter.com/FaKFxCasQg – Sam Kohl (@iupdate) 27 septembre 2021

MacRumors note que plusieurs propriétaires d’iPad mini 6 de ses forums rencontrent le même problème. Alors que certains ont remarqué que la gelée défilait avant que les rapports ne commencent à faire surface, d’autres ne l’ont remarqué qu’après leur avoir été signalés. Maintenant, ils disent qu’ils ne peuvent pas « ignorer » l’étrange bug de défilement.

MacRumors a pu reproduire le problème sur plusieurs unités iPad mini 6 exposées dans un Apple Store. Comme l’a affirmé Dieter Bohn de The Verge, le problème n’apparaissait pas en mode paysage, mais uniquement en mode portrait. Apple n’a pas encore publié de déclaration concernant le problème, nous ne pouvons donc pas être sûrs s’il s’agit d’un bogue logiciel ou d’un défaut matériel. Le leaker Jon Prosser a souligné que le dernier iPad Air avait le même problème. Cela n’a certainement pas été largement rapporté à l’époque. Néanmoins, c’est un problème visuel ennuyeux.

Mis à part le problème apparent de défilement de la gelée, nous avons vraiment aimé l’iPad mini 6. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais les gens qui veulent un appareil de cette taille devraient l’adorer. De notre avis :

Pour de nombreux utilisateurs, il sera difficile de déterminer exactement où l’iPad Mini 2021 s’intègre dans leur vie quotidienne. Mais l’iPad Mini n’est pas pour ces gens. Cette tablette est destinée à ceux qui savent déjà exactement à quoi ils pourraient l’utiliser. C’est peut-être pour remplacer votre téléphone dans la maison. Ou, c’est peut-être pour regarder plus facilement la télévision au lit. Ou, peut-être êtes-vous l’un de ces pilotes qui figurent régulièrement dans le marketing d’Apple pour l’iPad Mini.

Si Apple dit quelque chose sur le problème d’affichage de l’iPad mini 6, nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article.