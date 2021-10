L’écran de l’iPhone 14 pourrait abandonner l’encoche, et maintenant nous savons comment

Apple a modifié le design de l’encoche de l’iPhone pour la première fois cette année sur la série iPhone 13. Les quatre nouveaux iPhones comportent des encoches plus petites en haut, mais ils restent assez grands. Le mois dernier, une fuite qui a précédé l’événement de lancement de l’iPhone 13 a indiqué que l’iPhone 14 serait le premier combiné à disposer d’un écran perforé. D’autres initiés ont fourni des affirmations similaires, avec une mise en garde : seuls les modèles d’iPhone 14 Pro fourniront les conceptions d’affichage perforées que les fans veulent. De tout nouveaux rapports en provenance d’Asie semblent corroborer ces rumeurs sur l’iPhone 14, bien qu’indirectement. Il semble que LG développe des écrans perforés pour les appareils mobiles. Et ces nouveaux écrans pourraient être destinés à Apple, permettant à l’entreprise de finalement abandonner l’encoche.

Les nouveaux écrans de LG pour appareils mobiles

Le site coréen The Elec affirme que LG développe deux types de technologies d’affichage pour les appareils mobiles. LG crée sa propre technologie d’écran de caméra sous-écran (UDC). Par ailleurs, la société travaille également sur des écrans perforés. Ces deux conceptions permettraient à LG de fournir des panneaux de nouvelle génération pour les smartphones tout écran. Mais les deux conceptions existent déjà dans l’industrie.

Le plus grand rival de LG Display est Samsung Display. Et Samsung fabrique depuis quelques années des écrans perforés pour ses combinés. La société a également développé son premier écran de caméra sous-écran pour le Galaxy Z Fold 3.

L’iPhone 14 serait une cible évidente pour LG, surtout compte tenu des rumeurs selon lesquelles Apple cherche à abandonner l’encoche pour de bon. L’Elec indique que les nouvelles technologies de LG Display seront disponibles pour les produits de nouvelle génération de partenaires étrangers. Il n’a pas nommé spécifiquement Apple ou tout autre client potentiel de LG.

L’écran perforé de LG sortira en premier, note le rapport. L’écran UDC suivra. Le rapport ajoute que LG utilisera une zone basse résolution avec 200 pixels par pouce (PPI) pour la zone d’écran au-dessus de la caméra. Le reste de l’écran aura une densité de pixels de 400 PPI. LG prévoit d’augmenter la transmission de la lumière de 20 % d’ici 2023 et de 40 % après 2024 pour améliorer la qualité des photos.

Le rendu de l’iPhone 14 a été divulgué par Front Page Tech. Source de l’image : Tech de la page d’accueil

Pourquoi un partenariat avec Apple a du sens pour LG

LG a fermé son unité mobile plus tôt cette année. Par conséquent, LG n’utilisera pas ses écrans perforés ou UDC pour ses propres téléphones. Cela laisse Apple comme la cible principale de l’industrie. LG Display développe ses écrans OLED pour téléphones mobiles depuis des années, cherchant à remporter le marché d’Apple. Samsung était initialement le seul fournisseur de panneaux OLED pour iPhone. Mais les rapports ont continué à dire au cours des dernières années que des entreprises comme LG et BOE courtisaient Apple. Samsung, LG et BOE fabriquent tous des panneaux pour iPhone 13 en ce moment, mais Samsung reçoit toujours la plupart des commandes.

Il est probable que les mêmes fournisseurs fourniront des écrans OLED pour la série iPhone 14, qu’Apple abandonne ou non l’encoche.

Séparément, d’autres rapports ont affirmé que LG et Apple travaillaient en étroite collaboration sur la technologie d’affichage pour un iPhone pliable. LG Display a même lancé un panneau pliable (ci-dessous) qui reposerait sur l’écran OLED pliable. Nous avons émis l’hypothèse à l’époque qu’Apple pourrait utiliser la technologie de LG sur l’iPhone pliable.

Même des rapports plus anciens indiquaient que LG et Apple développaient discrètement une technologie d’écran pour les futurs iPhones. Apple voulait garder cette technologie secrète pour Samsung, selon ces rapports.

Enfin, Apple a développé une technologie pour placer tous les capteurs de l’iPhone sous un écran OLED. Cela inclut Touch ID et Face ID. Apple possède plusieurs brevets pertinents, dont plusieurs innovations récentes. Mais Apple aurait encore besoin d’un fabricant d’écrans pour fabriquer ses écrans en grand nombre.

Le nouveau couvercle d’écran pliable Real Folding Window de LG. Source de l’image : LG

Le partenariat d’affichage de l’iPhone 14

L’Elec ne fait peut-être aucune mention d’Apple, mais un rapport de MyDrivers le fait. Le rapport indique que l’iPhone 14 abandonnera l’encoche en faveur d’un écran perforé. Il affirme également que LG travaille déjà sur la technologie nécessaire pour y parvenir.

MyDrivers dit que l’écran perforé de l’iPhone 14 ne sera pas aussi petit que le suggèrent les rendus récents de l’iPhone 14. Ce ne sera pas non plus comme les écrans perforés habituels des appareils Android. L’encoche peut disparaître, mais Face ID doit rester, et c’est une priorité élevée pour Apple. En conséquence, un trou en forme de pilule pourrait percer l’écran de l’iPhone 14 au lieu d’une encoche. Nous avons vu des écrans perforés en forme de pilule sur des téléphones Android dotés de caméras selfie à double écran, y compris des téléphones Huawei dotés de capteurs de reconnaissance faciale 3D.

Bien que LG Display puisse en effet fournir des écrans pour l’iPhone 14 sans encoche, il est probable qu’Apple travaillera également avec d’autres fournisseurs d’écrans pour s’assurer qu’il a accès à suffisamment d’écrans. Apple vend plus de 200 millions d’iPhones par an. La plupart d’entre eux sont équipés d’écrans OLED, car Apple a progressivement supprimé les écrans LCD de l’iPhone.

Il n’y a aucun moyen de vérifier ces rapports. Mais MacRumors a souligné que MyDrivers avait eu des fuites précises dans le passé.