L’écran de l’iPhone 14 Pro sera doté d’une caméra perforée, selon un nouveau rapport

Nous sommes peut-être à plus de neuf mois du lancement de l’iPhone 14, mais nous avons déjà de nombreuses rumeurs qui brossent un tableau similaire pour les combinés de nouvelle génération d’Apple. La série iPhone 14 pourrait apporter la refonte la plus importante depuis 2017, lorsque l’iPhone X a introduit la conception de l’encoche de l’iPhone. Selon plusieurs rapports, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront dotés d’écrans perforés. Le dernier en date vient de Corée, Samsung étant considéré comme le grand gagnant des premières commandes d’écrans perforés d’Apple.

iPhone 14 Pro afficher des rumeurs

Nous entendons des allégations similaires depuis quelques mois maintenant. L’écran perforé de l’iPhone 14 Pro est en préparation. Ce qui est déroutant dans toutes ces spéculations, c’est que les rumeurs d’affichage de l’iPhone 14 n’expliquent pas un grand mystère. Qu’arrive-t-il à Face ID sur les modèles d’iPhone 14 Pro avec écrans perforés ?

Les modèles standard d’iPhone 14 comporteront des écrans à encoche comme la série iPhone 13. L’iPhone 13 présente des encoches plus petites que jamais, représentant la première série d’iPhone à réduire l’encoche.

En d’autres termes, Apple ne devrait pas abandonner Face ID lorsque la série iPhone 14 arrivera. La reconnaissance faciale 3D de l’iPhone est un avantage significatif par rapport à l’iPhone, une méthode d’authentification sophistiquée non disponible sur Android.

En supposant qu’Apple aille de l’avant avec la refonte de l’affichage de l’iPhone 14 Pro, nous nous attendons à ce que les téléphones Pro de l’année prochaine prennent en charge Face ID. Mais plutôt que d’avoir besoin d’une petite lunette comme l’encoche, certains des composants Face ID peuvent passer sous l’écran. Ce ne sont que des spéculations pour le moment, mais elles sont basées sur les innovations Face ID et Touch ID qu’Apple a déjà brevetées.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

La course à la livraison des dalles OLED de l’iPhone 14

La nouvelle rumeur d’affichage de l’iPhone 14 Pro répertorie les mêmes fournisseurs potentiels d’écrans OLED pour les combinés 2022, comme un rapport d’il y a quelques semaines. Selon Business Korea, Samsung Display, LG Display et BOE sont les trois fabricants d’écrans qui peuvent fournir des écrans perforés pour les combinés iPhone 14 Pro.

Samsung fabrique actuellement 100 % des panneaux OLED dont Apple a besoin pour les téléphones iPhone 13 Pro. De plus, Samsung utilise des panneaux OLED perforés depuis plusieurs années, étant le principal promoteur de la conception perforée. La plupart des téléphones Android disposent actuellement de tels écrans.

LG n’a pas encore fabriqué d’écrans perforés, note le rapport. Mais la technologie de fabrication est « facile » pour l’entreprise. LG se concentrerait sur le maintien d’Apple en tant que client de ses écrans TFT LTPO pour les modèles iPhone Pro. Cependant, il n’est pas clair si LG fournira des écrans pour l’iPhone 14 Pro. Les écrans LTPO sont des panneaux OLED qui prennent en charge des taux de rafraîchissement dynamiques allant jusqu’à 120 Hz.

BOE est le moins susceptible de gagner gros grâce au changement de conception de l’écran de l’iPhone 14 Pro d’Apple, selon le rapport. Le fournisseur chinois d’écrans fabrique des écrans perforés. Mais la qualité de l’écran OLED de BOE est inférieure à celle de Samsung et LG. BOE travaillerait sur des écrans LTPO OLED pour Apple, la production devant commencer au plus tôt en 2023.