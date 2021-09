L’écran du Galaxy Z Fold 3 est le plus résistant fabriqué à ce jour dans un téléphone pliable | La technologie

La plus grande crainte de tout propriétaire d’un téléphone pliable est l’écran de son smartphone, car c’est le maillon le plus délicat et le plus faible… ou du moins on le croyait jusqu’à présent.

Si nous vous disions déjà dans notre analyse que le Galaxy Z Fold 3 est un téléphone à la hauteur de ce qui était promis, devenant ainsi un pliage qui en vaut enfin la peine. Aujourd’hui, nous vous apportons plus de bonnes nouvelles sur le terminal Samsung.

Et est-ce que depuis sa sortie, les analystes l’ont mis à l’épreuve dans toutes sortes de conditions, étant le domaine de certains experts celui de la résistance aux chutes, à l’eau, aux rayures, à la saleté et au sable. Tous les éléments communs dans notre quotidien.

Comme on le voit dans la vidéo ci-dessous, le téléphone a réussi le célèbre test de durabilité de Zach Nelson. Avec un indice de durabilité IPX8, l’écran Aucune poussière, sable et eau ne sont endommagés, et cela est démontré dans la vidéo.

Des tests de lancement à plusieurs mètres de haut démontrent que la promesse que l’écran était 80% plus solide que son prédécesseur c’est vrai. Seules les chutes les plus fortes et les plus malheureuses font des ravages.

Le secret de cette amélioration est le cadre appelé Armor Aluminium, qui a été fabriqué pour protéger la charnière, fonctionnant comme un cadre en aluminium (comme son nom l’indique). De plus, le grand écran principal est livré avec une couche de protection supplémentaire et un nouveau film protecteur.

Cette information est un autre exemple que le chemin vers le téléphone pliable parfait n’est qu’une question de temps, si le Z Flip 3 est déjà un énorme bond en avant par rapport à son prédécesseur.

Ça oui, on parle d’une équipe qui vaut près de 2000 euros, donc quelle que soit la force de son écran, la clé de son succès sera de savoir si, à long terme, ils parviendront à produire des unités moins chères. Sinon, ils resteront un produit de luxe et exclusif pour quelques-uns.