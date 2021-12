L’écran du smartphone Oppo Find N est un gagnant

Oppo devrait lancer le téléphone pliable Find N plus tard cette semaine, mais il nous a donné un aperçu officiel de l’appareil dans le cadre d’une vidéo teaser la semaine dernière. Le clip montre un téléphone pliable avec un écran de smartphone beaucoup plus petit que celui du Galaxy Z Fold 3.

Nous voulions savoir ce que les lecteurs pensaient de ce petit écran. Est-ce un pas dans la bonne direction pour des pliables plus ergonomiques ou préférez-vous le plus grand écran de smartphone de Samsung ? C’est ce que nous vous avons demandé, et voici comment vous avez répondu.

Que pensez-vous de l’écran du smartphone de l’Oppo Find N ?

Résultats

Nous avons publié le sondage le jeudi 9 décembre, avec près de 1 100 votes comptés à ce jour. Et il s’avère que l’écrasante majorité des personnes interrogées déclarent aimer l’écran du smartphone de l’Oppo Find N.

Il est facile de comprendre pourquoi de nombreux électeurs aiment le pliable d’Oppo à cet égard, car l’écran du smartphone compact semble faire un pliable plus petit et plus ergonomique en général. Après tout, la taille et le poids du Galaxy Z Fold 3 sont l’une des principales critiques de l’appareil. De plus, nous n’avons pas vu beaucoup d’écrans de smartphones compacts en général cette année, à l’exception de l’Asus Zenfone 8.

D’un autre côté, environ 12 % des lecteurs interrogés déclarent détester l’écran du smartphone du Find N. Au moins un commentaire de lecteur suggère que l’écran plus petit du smartphone affectera la taille de l’écran pliable interne, le plaçant entre les séries Z Flip et Z Fold.

commentaires

😐 : Je déteste ça J’ai toujours détesté le pli J’ai toujours préféré le flip. duckofdeath : La promo est tournée dans si peu de lumière que vous pouvez à peine la voir. Je me demande pourquoi? Si c’est bon marché, ça peut se vendre. Le problème, c’est qu’il se met entre les chaises de plus petite taille. Ce n’est pas un concurrent du Flip et il est trop petit pour être une alternative directe au Fold. boo Jay : Si la largeur du téléphone plié est de 65 mm ou moins, alors je suis vendu. Abandonnera mon Galaxy Fold en un clin d’œil. edwinc : On dirait le même rapport d’écran 4:3 qu’un Surface Duo2 ? Je préfère cela à Fold3 car il est trop étroit une fois plié. meh… : Alors un design de référence OnePlus peut-être ?

Merci d’avoir voté dans notre sondage et d’avoir laissé un commentaire. Achèteriez-vous l’Oppo Find N s’il avait le même prix que le Galaxy Z Fold 3 ? Faites-le nous savoir via la section commentaires.

