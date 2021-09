L’écran extensible de Samsung peut transformer le contenu 2D en scènes 3D animées

TL;DR

Samsung a présenté son dernier prototype d’écran extensible lors d’une conférence à Séoul. L’écran peut se déplacer en fonction du contenu qu’il affiche, fournissant une représentation 3D d’une scène.

La technologie d’affichage s’est améliorée à pas de géant ces dernières années, du développement d’une meilleure technologie OLED à des taux de rafraîchissement toujours plus rapides. Cependant, un grand champ de bataille a été le facteur de forme. Nous avons vu des écrans pliables et déroulants. Maintenant, Samsung a dévoilé un nouvel écran extensible.

Selon un rapport du point de vente coréen ET News, Samsung Display a présenté son dernier prototype d’écran extensible, couvrant 13 pouces. Comme son titre l’indique, l’écran peut s’étirer et se transformer pour fournir une représentation plus immersive du contenu affiché. Dans l’exemple donné par Samsung d’un panache de lave bouillonnant, l’écran monte et descend physiquement, produisant effectivement une représentation 3D du contenu 2D présenté.

Ce n’est pas la première fois que Samsung utilise un écran extensible. La société a dévoilé son prototype pour la première fois en 2017. Ce produit mesurait 9,1 pouces et pouvait être fléchi dans deux directions. Notamment, cette dernière tentative a apparemment une résolution plus élevée et un mouvement plus naturel.

Quel est l’intérêt des écrans extensibles ?

Alors, où pourrions-nous trouver des écrans extensibles dans le futur ? En 2017, Samsung pensait qu’une telle technologie pourrait profiter aux industries des appareils portables, des appareils IoT, de l’automobile et de l’IA. Théoriquement, la technologie pourrait être une aubaine pour l’accessibilité, offrant une expérience plus tactile pour les utilisateurs de téléphones aveugles. Cependant, cela nécessiterait un système d’affichage plus sensible et flexible. On peut soutenir qu’un écran extensible pourrait également permettre des expériences cinématographiques plus immersives. La 3D logicielle était une mode qui allait et venait rapidement, mais un OLED extensible pourrait fournir une représentation 3D réelle pour les médias pris en charge.

Avant d’aller trop loin, l’écran extensible de Samsung est toujours un travail en cours, même si le rythme de développement s’accélère. De nombreuses questions concernant la durabilité, la mobilité et l’évolutivité de la technologie restent encore sans réponse. Samsung Display propose des plans plus avancés pour les écrans pliables et enroulables. Attendez-vous donc à ce que ces facteurs de forme aient la priorité sur les écrans extensibles, du moins pour le moment.