L’écran LG UltraFine OLED Pro de 32 pouces pourrait bientôt arriver [Update: Now available]

Dévoilés pour la première fois au CES en janvier, les nouveaux écrans UltraFine haut de gamme de LG devraient arriver cet été. Maintenant, une nouvelle liste de produits chez BH Photo indique que l’écran UltraFine OLED Pro de 32 pouces pourrait arriver le 16 juillet.

Mise à jour 8/12 : L’écran UltraFine OLED Pro de 32 pouces est désormais disponible au prix de 3 999 $.

Arrivant un peu plus tard que prévu, la version UltraFine OLED Pro 32 pouces est disponible chez BH Photo. Et le premier examen du nouvel écran professionnel est arrivé de BH Photo le mois dernier, le qualifiant d'”étonnant”.

Nous avons entendu ce printemps que ces nouveaux écrans UltraFine OLED de LG pourraient être proposés à des prix supérieurs à partir de 3 000 $. Et la propre liste de produits de LG pour le modèle 32 pouces confirme un prix de 3 999 $. Cependant, le produit est indiqué comme “en rupture de stock” sans date de sortie.

Cependant, nous avons remarqué que BH Photo propose de nouvelles listes de produits pour les écrans UltraFine OLED Pro 27 pouces et 32 ​​pouces. Notamment, la liste du modèle 32 pouces indique «Disponibilité prévue : 16 juillet 2021.»

Fait intéressant, la liste BH Photo pour la version 27 pouces indique un lancement beaucoup plus tardif attendu le 11 octobre 2021, avec un prix de 2 999,99 $.

Nous avons contacté LG pour un commentaire sur les dates de lancement répertoriées par BH Photo et mettrons à jour ce message si nous avons des nouvelles.

La page produit de LG répertorie également les nouvelles spécifications UltraFine OLED Pro qui ont été partagées plus tôt cette année. Fait intéressant, ces nouveaux écrans haut de gamme n’incluent pas la connectivité Thunderbolt comme les écrans LG UltraFine de 24 et 27 pouces qui coûtent respectivement 700 $ et 1 300 $.

Options d’écran OLED 27 et 31,5 pouces Résolution 4K 3840 x 2160 Taux de contraste 1 000 000:1 Format 16:9 USB-C avec alimentation pass-thru de 90 W Luminosité jusqu’à 500 nits Dolby HDR 400 True Black Prend en charge plusieurs signaux HDR, y compris BT. Norme de diffusion TV 2100 HDR et PQ / P3 PQ Temps de réponse 1 ms Profondeur de couleur 10 bits 2 x DisplayPort 3 x USB 1 x port audio HDMI 3,5 mm DCI P3 à 99 % Adobe RVB 99 % Finition antireflet PDSF : 3 000 $ et 4 000 $

Certains peuvent avoir des inquiétudes quant aux performances de l’OLED au fil du temps avec de grands écrans comme ceux-ci, le temps nous dira si LG a réussi à trouver un moyen d’éviter des problèmes tels que le burn-in.

