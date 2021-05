L’écran micro-LED extensible de Royole pourrait conduire à des appareils portables torsadés

Royole est surtout connue pour ses téléphones si pliables, mais cela pourrait bientôt réinitialiser vos attentes en matière de technologies portables telles que les montres intelligentes. La société a lancé ce qu’elle dit être le premier écran micro-LED extensible à fonctionner avec des processus de fabrication industriels – c’est-à-dire qu’il peut être produit en série.

Le panneau de démonstration de 2,7 pouces, 96 × 60 peut ne pas ressembler beaucoup à lui-même, mais il peut prendre plus d’abus que les autres écrans flexibles. L’écran est extensible comme vous vous en doutez, mais vous pouvez également le tordre, le tirer et le déformer avec des formes concaves et convexes. Bien que la technologie ne soit pas tout à fait une «forme libre 3D» comme le prétend Royole (les virages convexes ne peuvent pas dépasser 40 degrés, par exemple), elle peut prendre beaucoup de punitions tout en fonctionnant correctement.

L’écran extensible serait clairement utile pour les appareils portables qui pourraient soit gérer plus d’abus, soit se conformer à de nouvelles formes. Cependant, la conception micro-LED transmet également plus de lumière que l’OLED flexible – Royole envisage des lunettes de réalité augmentée et virtuelle, des pare-brise de voiture intelligents et d’autres appareils où vous souhaitez une vue transparente.

Royole n’a pas dit quand la micro-LED extensible pourrait faire son chemin dans la technologie d’affichage de production.

Nous ne comptons pas l’utiliser de si tôt. Royole devra adapter la technologie à différentes tailles et résolutions. Plus important encore, l’entreprise doit trouver des clients. Royole devra rivaliser avec Samsung et d’autres grands producteurs d’écrans avec leurs propres prises sur les écrans flexibles. La marque devra convaincre les fabricants d’appareils qu’il vaut la peine d’utiliser un écran extensible Royole plutôt que des alternatives «assez bonnes» qui peuvent être fabriquées en plus grand nombre, et éventuellement à des prix inférieurs. Si cela réussit, cependant, il y a un bel avenir pour les écrans flexibles sur tout, de vos vêtements à votre voiture.