L’écran noir de la mort de Windows 11 est à nouveau bleu

L’écran bleu de la mort de Windows (BSOD) est l’une des caractéristiques les plus tristes du système d’exploitation largement utilisé de Microsoft. Il existe depuis des années. C’est le symbole d’une immense frustration et d’une colère bien méritée. Vous avez toujours méprisé l’écran bleu parce que son arrivée signifiait que quelque chose s’était mal passé avec le système d’exploitation. Cela peut également indiquer que vous avez peut-être perdu des données. Ou que vous deviez effectuer une sorte de procédure de sauvetage, comme réinstaller Windows dans son intégralité. Windows 10 a corrigé certains de ces problèmes et les écrans bleus étaient beaucoup plus rares. Mais ces plantages d’écran bleu n’avaient pas entièrement disparu. Ensuite, Microsoft a fait l’impensable avec la version Windows 11, tuant l’écran bleu. Mais Microsoft n’a changé la couleur qu’en noir, gardant la fonctionnalité en place. La société a résolu ce problème dans une mise à jour qui sera bientôt disponible en téléchargement.

Écran noir de la mort de Windows 11

Même si vous détestez l’écran bleu de la mort dans Windows, cette fonctionnalité est toujours quelque chose dont Microsoft a vraiment besoin. Même sous Windows 11. Le message d’erreur terrifiant peut aider les professionnels de l’informatique, ainsi que Microsoft, à diagnostiquer les problèmes logiciels qui font planter le système d’exploitation et à les résoudre. C’est vraiment la mise en œuvre qui est ennuyeuse à ce stade.

Changer la couleur du noir au bleu dans Windows 11 n’avait guère de sens lorsque nous en avons entendu parler pour la première fois. C’est toujours un message d’erreur qui affichera du texte fournissant des informations sur le problème. Dans le même temps, le système collectera des données sur le crash avant le redémarrage de l’ordinateur.

L’invite d’erreur interrompra toujours tout ce que vous faisiez sur votre PC au moment où le crash s’est produit. Si quoi que ce soit, l’écran bleu est meilleur que le noir. C’est parce que vous vous êtes habitué à associer la couleur à un problème Windows important.

Windows 11 : Blue Screen of Death est désormais noir. Source de l’image : Microsoft

Le retour triomphal de l’écran bleu

Tout comme on ne sait pas pourquoi Microsoft a opté pour le noir, nous ne savons pas pourquoi le bleu revient au message d’erreur dans Windows 11. Mais Ars Technica souligne que Microsoft est sur le point de revenir au bleu via un téléchargement imminent de la mise à jour de Windows 11.

La mise à jour corrigera plusieurs bogues de Windows 11, Microsoft l’ayant poussé vers les canaux bêta et Release Preview Insider il y a quelques jours. Il s’agit de la version 22000.346, qui corrige divers problèmes connus avec le système d’exploitation. La liste comprend un problème de rendu pour la nouvelle barre des tâches et le menu Démarrer, des problèmes de contrôle du volume audio Bluetooth, des problèmes avec les applications 32 bits et les imprimantes.

Ces correctifs sont plus importants que le retour au bleu de l’écran noir de la mort. Mais vous remarquerez certainement (et apprécierez) celui-ci chaque fois que Windows 11 plantera ensuite. Espérons qu’il faudra un certain temps avant que quelque chose ne plante votre ordinateur au point où vous aurez un écran bleu.

Cependant, vous devrez d’abord obtenir la nouvelle version du système d’exploitation. Microsoft le publie sur le canal Release Preview signifie qu’il peut s’écouler quelques jours ou semaines avant que vous puissiez télécharger la mise à jour Windows 111 sur votre ordinateur.