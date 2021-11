L’écran noir de la mort de Windows 11 redevient bleu

Microsoft remplace son écran noir de la mort dans Windows 11 par la couleur bleue d’origine. Le géant du logiciel a initialement changé son tristement célèbre écran bleu de la mort (BSOD) en noir dans Windows 11 plus tôt cette année, pour correspondre aux nouveaux écrans noirs de connexion et d’arrêt. Il s’agissait du premier changement majeur apporté au BSOD depuis que Microsoft a ajouté un visage triste à l’écran de Windows 8.

Ce changement est maintenant annulé dans une mise à jour de Windows 11 qui doit être publiée d’un jour à l’autre. « Nous avons changé la couleur de l’écran en bleu lorsqu’un appareil cesse de fonctionner ou qu’une erreur d’arrêt se produit comme dans les versions précédentes de Windows », admet Microsoft dans des notes de mise à jour récentes, repérées par Windows Central, pour la mise à jour de Windows 11.

Microsoft a introduit le BSOD pour la première fois dans Windows 3.0, offrant aux professionnels de l’informatique et au personnel d’assistance un moyen de diagnostiquer les pannes matérielles et mémoire. Un BSOD est une erreur du noyau de Windows, et il inclut généralement un vidage de données que les administrateurs informatiques peuvent analyser pour déterminer la cause des plantages.

On ne sait pas pourquoi le BSOD redevient bleu dans Windows 11, mais cela pourrait être lié aux appels de support informatique. L’écran bleu de la mort fait depuis longtemps partie de Windows et constitue un moyen simple pour les utilisateurs finaux de détecter un problème et d’appeler l’assistance informatique. Imaginez un scénario où les administrateurs informatiques essaient de résoudre les problèmes à distance lors d’une pandémie, et il est facile de voir où un écran noir, souvent associé à des problèmes de moniteur, pourrait être plus déroutant que l’écran bleu de la mort auquel tout le monde est habitué.