L’écran OLED Samsung Eco 2 aide le Galaxy Z Fold 3 à consommer moins d’énergie

Samsung a annoncé une nouvelle technologie d’affichage pour smartphone, l’Eco 2 OLED. Il est utilisé sur le téléphone pliable Samsung Galaxy Z Fold 3 qui vient d’être annoncé. Le nouvel écran contribuera à réduire la consommation d’énergie sur le téléphone, entre autres avantages.

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 a été annoncé il y a quelques jours à peine, mais le téléphone pliable de nouvelle génération a encore plus de nouvelles technologies que nous ne le pensions au départ. Aujourd’hui, Samsung Display a annoncé que le téléphone est le premier à utiliser sa nouvelle technologie OLED Eco 2, qui offre plusieurs avantages pour le Galaxy Z Fold 3. Eco signifie Epuissance efficace Consumption + Eco-amical Component, pour ceux qui comptabilisent à la maison.

Dans un communiqué de presse, Samsung Display a déclaré que l’Eco 2 OLED élimine le besoin d’une couche polarisante en plastique. Normalement, une telle couche est utilisée pour aider les téléphones à refléter la lumière externe. Cependant, cette même couche réduit également le taux de transmission de la lumière d’un téléphone de plus de 50 %.

Le nouvel écran OLED Eco 2 possède ce que la société appelle sa propre « structure de pixels innovante ». Cela permet à l’écran d’améliorer son taux de transmission sur le Galaxy Z Fold 3 de 33%. Dans le même temps, comme le téléphone ne transmet pas autant de lumière, la durée de vie de sa batterie est améliorée jusqu’à 25 % par rapport à l’utilisation d’un écran OLED normal.

La nouvelle technologie d’affichage améliore également les performances de la caméra sous-écran (UDC) 4MP du Galaxy Z Fold 3. Se débarrasser de la couche polarisante permet à l’UDC d’être exposé à plus de lumière. Le résultat est qu’un tel appareil photo peut être placé dans un téléphone pliable afin que, lorsqu’il n’est pas utilisé, les propriétaires du téléphone puissent bénéficier d’une véritable expérience multimédia en plein écran.

Enfin, parce que l’écran Eco 2 OLED n’a pas cette couche de polariseur en plastique, les téléphones qui utilisent la technologie peuvent réduire leur utilisation globale de plastique pour un téléphone un peu meilleur en termes d’impact environnemental.

Samsung affirme que l’écran OLED Eco 2 a été breveté dans sept pays, dont les États-Unis. Il est sûr de dire que nous pouvons nous attendre à ce que davantage de smartphones Samsung utilisent cette technologie d’affichage à l’avenir.