L’écrasante victoire des Azzurri nomme l’équipe transalpine comme l’une des favorites de cette Eurocup

17/06/2021 à 9h50 CEST

La Sélection Italienne il n’était même pas proche d’un favori pour remporter le Euro 2021. Les Azzurri ont gardé un profil bas et discret lors des qualifications, leur façon de jouer au football était donc passée plutôt inaperçue, même si elle était indéniablement de la plus haute qualité.

Désormais, il semble que leurs résultats aient fini d’exploser après avoir concédé six buts à leurs rivaux lors des deux derniers matches de la phase de groupes de l’Eurocup.

Ainsi, on parle d’un 3-0 face à une Turquie sans défense face à l’attaque d’un combiné qui a toujours été solide en défense mais dont le profil offensif lui a coûté. Avec la propre porte de Demiral en 53, il était clair que les attaques contre le but eurasien avaient leurs résultats, mais les deux buts d’Inmobile et d’Insigne ont fini de forger le triomphe de l’équipe voisine.

Plus tard, ce fut au tour de Suisse, une équipe également voisine de l’Italie et qui est généralement solide défensivement mais qui il est également tombé 3-0. Ainsi, deux buts de Locatelli et un d’Inmobile ont ouvert la voie à la victoire.

Ainsi, l’Italie se pose peu à peu en rivale à prendre en compte dans ses succès sportifs en route pour remporter le trophée européen.