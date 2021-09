L’écrasement du mur des stands de Hamilton “pas ce que vous attendez d’un champion” · .

in

Lewis Hamilton s’est excusé auprès de son équipe après qu’une erreur coûteuse dans les stands a mis fin à ses chances de décrocher la pole position du Grand Prix de Russie.

Le pilote Mercedes a dérapé dans la barrière à l’entrée de la voie des stands pendant la Q3, retardant son dernier run et retardant également son coéquipier Valtteri Bottas, qui a dû attendre derrière lui dans les stands.

“C’était juste une erreur de ma part”, a déclaré Hamilton à Sky. « En fin de compte, je suis incroyablement déçu de moi-même.

Hamilton avait bien couru en Q1 et Q2 et était en lice pour la pole position avant le dernier tour des qualifications.

« Jusque-là, j’étais dans un groove. J’étais vraiment dans la zone. Je suis vraiment désolé pour toute l’équipe qui est ici et les gens de retour à l’usine car ce n’est évidemment pas ce que vous attendez d’un champion.

«Mais c’est comme ça. Je ferai de mon mieux demain pour essayer d’y remédier.

Il a aggravé son erreur avec un tête-à-queue lors de son dernier tour de qualification lorsqu’il a poussé une autre barrière. Cela le laissait quatrième sur la grille pour la course de demain.

“C’était horrible à la fin”, a-t-il déclaré. « Très mauvaise adhérence, très glissant quand on n’a pas de température et je perdais de la température pendant le tour. Deux fois dans le mur, c’est très rare pour moi.

Lando Norris a pris une pole position surprise pour la course. Hamilton s’alignera derrière le pilote Mclaren, la Ferrari de Carlos Sainz Jnr et la Williams de George Russell.

« Les gars devant ont un bon rythme et ce ne sera certainement pas facile », a-t-il déclaré. «Je vais juste dire mes prières et espérer que la voiture pourra être réparée et que tout ira bien pour demain.

« Ces choses sont envoyées pour nous essayer. Je me sens mal en ce moment, mais je vais le transformer en positif et essayer de faire de mon mieux. Mais vous avez Brit en pole, ce qui est génial, alors félicitations à Lando.

