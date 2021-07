L’écriture sur le mur : Iron Maiden revient après 6 ans

Après six ans sans rien sortir, le légendaire groupe britannique Iron Maiden a sorti son nouveau single ‘The Writing on the Wall’, que vous pouvez écouter ci-dessous.

La chanson a été écrite par Adrian Smith avec le chanteur Bruce Dickinson et coproduite par Kevin Shirley et Steve Harris. La vidéo est l’œuvre de Mark Andrews et Andrew Gordon, qui ont travaillé pour Pixar, avec la société de production londonienne BlinkInk.

“J’avais une assez bonne idée du concept avec lequel la chanson devait aller et quand j’ai rencontré Mark et Andrew via Zoom Zoom, il est rapidement devenu clair que nous étions tous sur la même longueur d’onde et cela a été renforcé par l’ajout de Nicos et sa jeune équipe de BlinkInk. Nos réunions hebdomadaires d’équipe Zoom étaient généralement très créatives et très amusantes. » Dit Dickinson, « Je suis très fier de la façon dont la vidéo est sortie. C’est plus comme un mini-film, vraiment. Je savais que cela fonctionnerait dès que Mark donnerait vie à ma vision avec ses incroyables storyboards. Je pensais que nous pourrions faire quelque chose de très spécial ensemble. Je pense que nous l’avons fait et j’espère que nos fans seront d’accord. En fait, il a été créé par eux. »

Iron Maiden est de retour avec de la nouvelle musique pour la première fois depuis 2015, c’est le single épique, “Writing on the wall”.

Accompagné d’une vidéo musicale animée tout aussi spectaculaire, notre premier aperçu de la nouvelle musique de Maiden est aussi dynamique que tout ce que le groupe a sorti au cours de la dernière décennie.

Quelques heures après la sortie de l’image, les fans ont revu chaque scène avec enthousiasme, faisant référence aux précédents disques et paroles de Maiden.

Le titre du morceau est une référence biblique à l’histoire de la fête de Belschatsar dans le Livre de Daniel. Le clip, bien sûr, met en vedette la mascotte du groupe, Eddie, tout en faisant allusion à des éléments de l’histoire biblique, avec une inspiration supplémentaire de films comme Mad Max ou Indiana Jones et la dernière croisade.

“Writing on the wall” a été écrit par Bruce Dickinson et le guitariste Adrian Smith et coproduit par Kevin Shirley (qui a travaillé sur le dernier album d’Iron Maiden, “Book of Souls”) et le bassiste Steve Harris.

Dickinson a composé une nouvelle musique d’Iron Maiden remontant aux derniers concerts du groupe en 2019.

Alors que Maiden ne sera plus en tournée avant 2022, Dickinson sera en tournée au Royaume-Uni cet été avec son émission autobiographique solo, “Une soirée avec Bruce Dickinson”.

Et toi? Avez-vous entendu ce grand single ? Qu’est-ce que tu en penses?