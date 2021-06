L’écrivain cubain Delia Fiallo, considérée comme “la mère du feuilleton latino-américain”, décède à 96 ans

La déesse des feuilletons dit ceci à propos de Televisa 1:42

(CNN espagnol) – L’écrivain cubain Delia Fiallo est décédée tôt mardi matin, a déclaré à CNN une source proche de l’écrivain. Televisa a signalé le décès plus tôt, affirmant qu’il avait parlé avec la fille de Fiallo.

Considérée comme la « mère du feuilleton latino-américain », Delia Fiallo a écrit plus de 40 œuvres radiophoniques et télévisées. Parmi ses œuvres originales et adaptées plus tard par elle-même ou par d’autres figurent “Cristal”, “Esmeralda”, “La Zulianita”, “María del Mar” et bien d’autres.

En 2018, Camilo Egaña l’a interviewée et lui a demandé si elle regrettait d’avoir vendu les droits de ses feuilletons à Televisa.

«Je suis allé à Televisa avec beaucoup d’illusions, car tous ces grands succès que j’ai eus, je les ai obtenus avec une production très honnête, très humble, à Venevisión, au Venezuela. Et Televisa m’a offert une production formidable. Que s’est-il passé? Le principal a échoué : le livre. En changeant tout, le livre échoue.

“Ils m’ont très bien payé pour mes travaux mais beaucoup d’entre eux ont été mis à l’écart.”

« Beaucoup d’entre eux ont été des résultats terribles, comme dans le cas de Kassandra, par exemple. Ils ont fait une version. C’étaient des romans, les gitans, le cirque et ils lui ont pris les gitans. Donc tout ce truc gitan exotique, la musique que j’avais documentée, la culture gitane, les idiomes… les danses, les bijoux…. Tout cela a été perdu. Et au Mexique pas ce roman n’est pas qu’il s’est passé sans douleur ni gloire. Ce fut un échec total.