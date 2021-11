L’écrivain d’Assassin’s Creed McDevitt revient chez Ubisoft

Le réalisateur narratif Darby McDevitt est de retour chez le géant français de l’édition Ubisoft.

Tel que rapporté par VGC, le vétéran est revenu en tant que directeur narratif sur un projet non annoncé – selon son profil LinkedIn. Il avait auparavant quitté Ubisoft Montréal en mars de cette année après avoir travaillé chez le développeur depuis janvier 2011.

McDevitt a commencé en tant que scénariste principal sur Assassin’s Creed Revelations et Black Flag, avant d’être promu directeur narratif en 2017. Dans ce rôle, il a contribué à Assassin’s Creed Origins et Valhalla, ainsi qu’à un projet non annoncé.

« Oui, je suis de retour chez Ubisoft ! Alors que je réfléchissais à ma carrière au cours de la dernière année, je me suis concentré sur mon désir d’explorer de nouvelles idées et des frontières inconnues », a déclaré McDevitt.

« À mon grand plaisir, cela se reflète dans mon retour chez Ubisoft pour travailler sur AC. Je suis ravi de continuer mon voyage. Restez à l’écoute! »

Bien qu’Ubisoft n’ait pas révélé sur quoi travaille McDevitt, la société française a révélé qu’elle développait un titre Assassin’s Creed en direct appelé Infinity. Assassin’s Creed Valhalla de l’année dernière est le deuxième jeu le plus rentable de la société à ce jour.

