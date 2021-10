L’écrivain de Degrassi dit que Drake a presque quitté le spectacle en raison d’un fauteuil roulant

L’écrivain a poursuivi: « Et j’ai dit: » D’accord, je comprends. Mais que pensez-vous du fauteuil roulant?’ Il me dit : ‘Tous mes amis du rap disent que je suis doux parce que je suis en fauteuil roulant.’ Et j’ai dit : ‘Eh bien, dis à tes amis dans le jeu de rap que tu t’es fait tirer dessus. À quel point peux-tu être plus difficile ? Tu t’es fait tirer dessus et tu es dans un fauteuil roulant.’ »

Selon James, Drake, qui est resté avec la série jusqu’à la saison huit, a finalement compris d’où venait le personnel de rédaction et a changé d’avis. Bien que Jimmy ait continué à utiliser le fauteuil roulant tout au long de la saison six, il a subi une chirurgie des cellules souches la saison suivante et a été vu en train d’utiliser des béquilles lors de la finale de la saison sept.

« Il était si gentil et s’excusait pour tout », a déclaré James. « Il a immédiatement reculé. J’étais très passionné par ça, et j’ai dit: ‘Aubrey, il y a un enfant quelque part en fauteuil roulant, qui est complètement ignoré, qui n’est jamais à la télévision, qui n’est jamais représenté.’ J’ai besoin que tu représentes cette personne. Tu es le gamin le plus cool de la série, et tu peux dire qu’il n’y a rien de mal à être dans un fauteuil roulant. »