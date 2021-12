L’écrivain de « Game of Thrones » révèle un œuf de Pâques sur le thème de Noël dans l’épisode préféré des fans

L’écrivain de Game of Thrones, Bryan Cogman, a informé les fans d’un œuf de Pâques festif sur la série la semaine dernière, révélant qu’il venait de le découvrir lui-même. Il a tweeté qu’en regardant A Christmas Story, il s’est rendu compte qu’il avait inconsciemment « volé » une ligne de dialogue du film et l’avait utilisée dans Game of Thrones Saison 8, épisode 2, « Un chevalier des sept royaumes ». Il a demandé à ses partisans : « quelqu’un capable de deviner la ligne ? »

Quelques fans ont fait des suppositions notables, mais il n’a pas fallu longtemps pour que la vérité éclate non plus. Un utilisateur du nom de Katy a répondu : « Ce n’est pas mal, ce n’est pas bien non plus. » Cogman avait laissé entendre qu’il s’agissait d’un verre, et dans le contexte de A Christmas Story, le père de Ralphie (Darren McGavin) le dit à propos d’un verre de vin. Dans Game of Thrones, Tyrion (Peter Dinklage) le dit également à propos du vin, bien que son langage soit plus coloré.

Indice : il s’agit d’une libation. — C’est encore Noël, Bryan Cogman ! (@cogman_bryan) 11 décembre 2021

La ligne arrive juste au moment où Brienne (Gwendoline Christie) et Podrick (Daniel Portman) entrent dans la pièce où Tyrion et Jaime (Nikolaj Coster-Waldeau) boivent au coin du feu. Brienne bégaie qu’ils cherchent juste un endroit chaud, et Tyrion intervient : » Pour contempler ta mort imminente. Tu es au bon endroit. Tu veux un peu de cette pisse ? Ce n’est pas mal. Ce n’est pas bien non plus. «

Cogman est crédité pour le scénario de cet épisode, qui est considéré comme le meilleur épisode de la saison 8 par de nombreux fans en ligne. Il se déroule la nuit précédant la bataille entre l’humanité et les White Walkers à l’extérieur de Winterfell et comprend certains des travaux de personnage les plus gratifiants de la fin de la série.

« A Knight of the Seven Kingdoms » tire son titre d’une collection de nouvelles de George RR Martin qui sont généralement appelées la série Tales of Dunk & Egg. Cogman a peut-être fait un clin d’œil à une théorie populaire des fans ici, puisque l’épisode présente Brienne adoubée par Jaime avant d’affronter les Walkers. Les fans ont longtemps cru que Brienne était la lointaine progéniture de Ser Duncan the Tall, le « Dunk » de Dunk & Egg. Martin a confirmé cette théorie lors d’une convention de fans en 2016, disant aux lecteurs que la relation exacte entre Brienne et Duncan serait « révélée dans le temps ».

Pour l’instant, les fans ont beaucoup d’autres adaptations fantastiques pour les occuper, y compris une série préquelle de Game of Thrones créée en 2022 et une série préquelle Le Seigneur des Anneaux sur laquelle Cogman était un producteur consultant. Cependant, beaucoup sont très impatients que Martin termine le prochain livre de sa série, The Winds of Winter.