L’écrivain de ‘Girls Trip’ Tracy Oliver signe un accord global avec Apple ⋆ .

Tracy Oliver ne ralentit pas.

L’écrivain et producteur vient de signer un nouvel accord avec Apple pour produire du contenu. L’accord pluriannuel lui permettra de créer à travers la télévision et le cinéma, par Variety. L’accord est une collaboration avec sa société Tracy Yvonne Productions.

«Tant de nuits tardives. Week-ends perdus. Réécritures gratuites. Anxiété paralysante. Larmes. Manger émotionnel. Vacances manquées. La route a été très longue… Et je peux enfin dire que tout cela en valait la peine. Plus que reconnaissant d’être en affaires avec @AppleTV et enthousiasmé par les projets que nous préparons! » a tweeté Oliver.

Tant de nuits tardives. Week-ends perdus. Réécritures gratuites. Anxiété paralysante. Larmes. Manger émotionnel. Vacances manquées. La route a été très longue… Et je peux enfin dire que tout cela en valait la peine. Au-delà de la gratitude d’être en affaires avec @AppleTV et enthousiasmés par les projets que nous préparons! https://t.co/ORLgBzhHui – Tracy Y. Oliver (@TracyYOliver) 25 mars 2021

L’écrivain extraordinaire est connu pour avoir co-écrit le film Girls Trip de 2017, mettant en vedette Regina Hall, Jada Pinkett Smith, Reine Latifah, et Tiffany Haddish.

Le film a rapporté 100 millions de dollars au box-office mondial.

Elle a également développé le First Wives Club pour BET + en septembre 2019. Ensuite, elle travaille sur une série sur quatre femmes alors qu’elles naviguent dans leurs années d’université à NYU intitulée Harlem.

En 2019, Oliver a expliqué comment elle s’était lancée dans l’écriture.

Tracy Oliver prend la parole sur scène le 19 septembre 2019 à Hollywood, Californie. (Photo par Tibrina Hobson / . pour BET)

«En tant qu’étudiante en théâtre pour femme noire, je commençais à en avoir assez de la façon dont je devais être choisie, alors j’ai suivi ce cours intitulé ‘Acteurs qui écrivent, écrivains qui agissent’, j’ai collecté des fonds et j’ai commencé à monter mes propres émissions.» dit-elle par IndieWire.

«Et c’était la première fois que j’étais obligé d’écrire pour moi-même, ce qui a changé ma vie parce que c’était la première fois que je réalisais que je n’avais pas à compter sur la version de quelqu’un d’autre de moi. Je pourrais créer quelque chose et me lancer dedans.

Créateur non sécurisé Issa Rae vient également de signer un gros très gros contrat, par theGrio.

Il est confirmé que non seulement l’actrice et productrice renouvelle son engagement envers HBO, mais elle a également signé un tout nouvel accord global de cinq ans qui créera un partenariat entre elle. Hoorae société de médias et WarnerMedia.

Selon Variety, «le pacte donne à HBO, HBO Max et Warner Bros.des droits exclusifs sur le travail de Rae à la télévision, ainsi qu’un contrat de premier regard sur les films qui couvre les marques WarnerMedia, y compris Warner Bros. Pictures Group, New Line et HBO Max. «

«C’est vraiment excitant d’avoir cette flexibilité et d’approfondir la relation que nous avons déjà», a déclaré le joueur de 36 ans à Variety dans le cadre de la couverture du magazine en mars. «Hoorae avait déjà au moins 15 projets à différents stades de développement avec eux, donc nous travaillions avec eux sur le côté dramatique, le côté non scénarisé et le côté documentaire depuis quelques années maintenant.

«Quand les gens croient en vous et construisent avec vous, j’ai tendance à vouloir approfondir cette relation. Cela a été un élément essentiel de ma vie avec tant de personnes avec lesquelles je travaille », a-t-elle ajouté.

Alors que Rae et WarnerMedia ont refusé de commenter la valeur de l’accord, des sources proches de la procédure ont déclaré à Variety que son pacte était évalué à 40 millions de dollars sur cinq ans, ce qui la mettait à égalité avec Donald Gantier, qui a signé un accord global tout aussi lucratif avec Amazon Studios.

«Elle est évidemment très talentueuse et elle est très prolifique», a déclaré HBO et HBO Max Chief Content Officer Casey Bloys. Il a ensuite expliqué pourquoi c’était une priorité pour la marque de continuer à faire des affaires avec le créateur multi-traits d’union. «Cela a été très bien de travailler avec Issa personnellement, mais aussi en tant qu’entreprise car elle a semé beaucoup de talents ailleurs.»

Bloys reconnaît également qu’Insecure a réussi à élargir l’audience de HBO en raison de sa distribution et de ses créatifs plus jeunes et plus diversifiés. Il a ajouté qu’il avait personnellement remarqué que la comédie noire était religieusement l’une des premières émissions que les gens regardent lorsqu’ils s’inscrivent au service de streaming HBO Max.

«C’est un indicateur de passion», explique-t-il. « Insecure obtient toujours un score très élevé quand il est activé et je pense que cela en dit long sur la base de fans, qu’elle raconte une histoire que beaucoup de gens veulent entendre. »

