L’écrivain de ‘Loki’ taquine deux mystères que nous mourons d’envie de résoudre

La première saison de Loki est désormais diffusée sur Disney+ dans son intégralité. Cela fait presque un mois que la finale est arrivée. Nous n’avons pas encore tout à fait fini de parler de l’émission télévisée MCU la plus réussie à ce jour. Loki met en place le multivers, fournissant au public les règles d’engagement pour une grande partie de la phase 4. Après Loki, What If…?, Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange dans le multivers de la folie, et Ant-Man et le Wasp: Quantumania explorera tous le multivers. Mais la finale de Loki nous a également laissé en vouloir plus. Pas seulement plus de Loki (Tom Hiddleston), mais plus d’explications de Marvel. Nous en avons reçu certains du scénariste en chef de la série Michael Waldron et de la réalisatrice Kate Herron au cours des dernières semaines. Et maintenant, Waldron est de retour en train de taquiner deux mystères de Loki que nous mourrons d’envie de résoudre.

Waldron est une étoile montante chez Marvel et Disney. En plus d’écrire Loki, Waldron a également travaillé sur Multiverse of Madness. Il a également collaboré avec les scénaristes de No Way Home, indiquant que le nouveau Spider-Man raconte également une histoire multivers. En plus de cela, il travaille sur le film Star Wars de Kevin Feige.

L’œuf de Pâques caché de Loki

Waldron a récemment parlé à CBR de l’écriture de Loki and Strange 2, ainsi que de son émission Heels qui fera ses débuts plus tard ce mois-ci sur Starz. C’est dans cette interview qu’il a révélé deux détails déroutants sur Loki.

Répondant à une question sur les œufs de Pâques Loki qui sont apparus tout au long de la série, en particulier dans l’épisode 5, Waldron a taquiné qu’il y avait un œuf de Pâques que personne n’avait trouvé.

“Je pense qu’il y en a un qui est toujours là-bas que personne n’a encore trouvé”, a déclaré l’écrivain. Waldron a ajouté qu’il ne dira pas aux fans ce que c’est. Cela pourrait suffire à certaines personnes pour revoir la première saison de Loki. L’écrivain a dit que c’est exactement ce qu’il veut, que les gens regardent. « Je veux juste augmenter les chiffres ! [laughs] Je veux que les gens regardent !

Le mystérieux détail de l’intrigue de Loki de Waldron

Les œufs de Pâques sont le tissu conjonctif qui fait fonctionner le MCU. Les fans sont toujours à la recherche des petits détails qui relient plusieurs histoires ou taquinent les bandes dessinées. C’est ce qui rend le MCU dans son intégralité si amusant.

En plus de parler des œufs de Pâques de Loki, Waldron a également abordé un détail de l’intrigue finalement coupé de la première saison.

“Il y a [something that ended up on the cutting room floor], et tous ceux qui ont travaillé sur la série savent exactement ce que je dirais, mais je ne veux pas le dire parce que je le garde dans ma manche », a déclaré Waldron. “Je vais continuer à essayer de l’obtenir dans d’autres endroits.”

On ne sait pas ce que pourrait être ce mystérieux développement de l’intrigue de Loki, mais cela ne peut pas être Throg. Il a déclaré dans la même interview que Marvel avait tourné une scène de Throg pour le premier épisode qui n’avait pas été finalisée.

Ce qui est vraiment excitant dans la réponse de Waldron, c’est qu’il pourrait vouloir utiliser les détails de l’intrigue inutilisés à l’avenir. Est-ce l’avenir de Loki ? Waldron n’a pas dit. Lorsqu’on lui a demandé s’il reviendrait pour la saison 2 de Loki, il a répondu que “le temps nous le dira”. Considérant que le travail pour Doctor Strange 2 est terminé, le teaser de Waldron pourrait être interprété comme une confirmation qu’il pourrait effectivement travailler sur d’autres projets MCU. Le temps nous le dira.

