L’écrivain dérivé de Harley Quinn remet en question le pouvoir de l’industrie de la bande dessinée

Ai-je enregistré cette image ou cette image m’a-t-elle sauvée ?Image : DC Comics

Harley Quinn: The Animated Series est de loin mon média préféré de DC Comics. L’écriture pointue et torride de la série, ainsi que ses caractérisations réfléchies de Harley et du reste de la galerie des voyous de Batman, ont insufflé une nouvelle vie à ces personnages autrefois familiers pour moi. Cela ne fait pas de mal non plus que les personnages jurent, que l’action plonge dans l’ultra-violence et que la série n’ait pas peur d’appeler le sexy.

La saison 2 est dans les livres et la saison 3 est en route, mais les fans n’auront pas à attendre son arrivée pour combler le trou en forme de maillet laissé par l’émission télévisée de Clown Princess of Crime. En fait, les mésaventures de Harley se sont déjà poursuivies dans un nouveau spin-off comique, Harley Quinn: The Animated Series: The Eat. Claquer! Tuer. Visiter.

La bande dessinée sert non seulement de ramification à l’émission télévisée, mais aussi de débuts dans DC Comics de son écrivain, Tee Franklin. J’ai parlé à Franklin de son parcours dans l’industrie de la bande dessinée en tant que femme noire, queer, handicapée et autiste, et de la façon dont elle a utilisé son interprétation de Harley Quinn pour remettre en question la façon dont les bandes dessinées ont souvent perpétué les stéréotypes nuisibles des capacitistes.

La nourriture. Claquer! Tuer. La tournée a lieu juste après la finale de la saison 2 de l’émission, dans laquelle Harley et sa nouvelle petite amie Poison Ivy fuient Jim Gordon après qu’Ivy ait été laissée à l’autel par Kite Man. Dans un effort pour remonter le moral de sa chérie à base de plantes, Harley décide de l’emmener dans un road trip à l’ancienne. Naturellement, le chaos s’ensuit.

Image: Tee Franklin

Franklin a fait ses débuts dans la bande dessinée en interviewant des auteurs et des artistes de bandes dessinées et en faisant la promotion de leur travail pendant le Black Comics Month, un panel récurrent qu’elle animerait lors de conventions de bandes dessinées. Elle s’est fait les dents en tant qu’écrivain avec « The Outfit », une nouvelle dans le numéro 27 de Nailbiter d’Image Comics, après avoir interviewé l’un des scénaristes de la série, Joshua Williamson, au New York Comic Con. Elle a également écrit la bande dessinée acclamée par la critique Bingo Love, à propos de deux femmes noires dans la soixantaine qui ravivent leur romance adolescente.

Franklin a déclaré qu’elle avait été amenée à présenter son concept pour une bande dessinée de Harley Quinn après avoir vu comment la série animée gérait les abus du Joker envers Harley et sa réponse. En tant que survivante de violence domestique, Franklin a déclaré qu’elle avait vécu par procuration la gestion de sa rupture par Harley, en particulier le moment mémorable où elle a brisé les noix de Joker avec une batte. Franklin voulait se concentrer sur le traumatisme émotionnel que Harley et Ivy ont vécu tout au long de la série, quelque chose que les personnages affrontaient de manière néfaste.

« Nous avons tous notre traumatisme », a-t-elle déclaré, « et nous devons y faire face d’une manière ou d’une autre. Certains d’entre nous l’étouffent, ce que fait actuellement Ivy. Quand vous bourrez continuellement les choses, ce sont les petites choses qui vous énervent.

La dynamique a offert à Franklin l’occasion d’explorer les façons dont un traumatisme non examiné peut interférer avec nos efforts pour former de nouvelles relations saines. Elle a dit que Harley voulait tellement aider Ivy, mais au départ, si Harley ronfle trop fort, cela suffit à mettre Ivy en colère parce qu’elle n’a pas affronté le traumatisme de sa dernière relation de manière réelle.

Harley et Ivy sont des amis de longue date dans la série, mais en ce qui concerne leur relation amoureuse naissante, Franklin a déclaré qu’ils avaient encore beaucoup à découvrir. Surtout étant donné qu’ils ont eu des relations sexuelles ivres pour la première fois pendant l’enterrement de vie de jeune fille d’Ivy.

« Je voulais vraiment montrer que ce sera finalement un moment heureux pour Harley et Ivy, mais cela va prendre une minute pour y arriver », a-t-elle déclaré. Le format de la bande dessinée lui a permis d’adopter une approche différente et plus introspective que la série, une approche qui prend son temps avec la nouvelle intimité émotionnelle du couple. Franklin était ravie d’écrire ce qu’elle voulait voir du couple, comment leur relation se développe et, avec elle, comment ils expriment leur amour l’un pour l’autre de manière plus saine.

Catwoman est également entraînée dans le road trip des amoureux Thelma & Louise, à sa grande surprise.

Le double sens que vous pourriez trouver dans le titre de la bande dessinée n’est pas une erreur. Il y a beaucoup de « manger » et de « cogner » pour se déplacer ici. «Je suis plus que choqué par les choses que j’ai pu faire dans cette bande dessinée. Je veux dire le premier problème [Harley] fait la roue sur le coochie », a déclaré Franklin.

Alors que la torride de la bande dessinée rivalise avec celle de la série, Franklin n’a pas poussé l’enveloppe jusqu’à ce que DC l’appelle et lui dise « Tee, tu trébuches ». Tout lecteur déçu devra peut-être faire campagne pour un réalisateur. Néanmoins, c’est merveilleux de voir la sexualité féminine queer représentée ouvertement et sans vergogne, en particulier pour Harlivy. De telles représentations semblent toujours rares et presque révolutionnaires à rencontrer dans les bandes dessinées grand public.

Franklin était également très déterminé à faire de la distribution de soutien de la bande dessinée un groupe diversifié, et pas seulement en termes de race. Le casting comprend des personnes handicapées, des personnes neurodivergentes, des travailleuses du sexe et des personnes âgées (y compris un éventuel camée de Hazel et Mari de Bingo Love dans le deuxième numéro).

Lorsqu’on lui a donné l’occasion d’écrire Harley Quinn, Franklin a déclaré qu’elle allait représenter «tout le monde et sa maman» dans la bande dessinée. En tant que femme handicapée et autiste, elle a dit qu’il était important de dépeindre un monde qui lui ressemble. Avoir un casting diversifié de personnages signifiait également éviter les stéréotypes raciaux et capacitistes qui sont souvent inclus sans réfléchir dans les bandes dessinées.

« Quand vous pensez à Harley, il y a toujours cet adjectif qui dit qu’elle est « folle ». C’est un mot très nuisible. J’ai une dépression. J’ai le SSPT. J’ai l’alphabet, mais je suis fou ? Non », a déclaré Franklin. « Je voulais utiliser ce livre pour montrer, non seulement aux personnes qui lisent, mais aux éditeurs et aux écrivains à tous les niveaux que vous n’avez pas besoin d’utiliser ce langage capacitaire pour faire passer votre message. »

Bien que Franklin admette ne pas être une « fille à 10 mots » ou même une « fille à 5 mots », elle a déclaré que l’industrie de la bande dessinée doit développer les adjectifs qu’elle utilise régulièrement et éviter d’utiliser des termes comme « boiteux » et « idiot » comme des insultes en raison de la nature capacitiste de le faire.

« Tant que vous nous rendez les choses accessibles, nous vous donnerons le meilleur de nous »

« Je suis boiteux. j’utilise une marchette [and] J’utilise un fauteuil roulant. Boiteux ne veut pas dire ringard parce que je suis loin d’être ringard, bébé. Que ce livre ne contienne aucun de ces termes capacitaires est révolutionnaire car vous pouvez faire tellement plus sans rabaisser les personnes handicapées », a-t-elle déclaré.

Alors que Franklin souhaite qu’elle puisse pleinement célébrer son accomplissement d’écrire pour un personnage de bande dessinée emblématique, sa joie a été ternie par le torrent de harcèlement en ligne que les « fans » hostiles de la bande dessinée lui ont envoyé. Ce harcèlement est quelque chose que les créateurs noirs subissent souvent lorsqu’ils entrent dans un espace grand public où il n’y a pas beaucoup de gens qui leur ressemblent.

Si on lui donnait une autre occasion d’écrire pour DC, elle a dit que la seule chose qu’elle ferait différemment serait de ne pas interagir avec les fans. « Les Noirs se font toujours chier », a-t-elle déclaré. « Que quelqu’un me dise que je ne peux pas écrire de caractères blancs parce que je suis noir m’a vraiment fait mal parce que d’un autre côté, les blancs peuvent écrire tous les caractères sous le soleil, toutes les races. Mais je ne peux pas. Pourquoi ne puis-je pas ?

Le harcèlement et les menaces de mort ont causé tellement d’enfer à Franklin qu’elle a parfois souhaité ne jamais avoir accepté d’écrire la bande dessinée.

«Je vois pourquoi beaucoup de créateurs de bandes dessinées, ils plongent et quittent les réseaux sociaux parce que c’est trop. Les trucs que je recevais, je ne le souhaiterais à personne », a-t-elle déclaré. Elle a pu traverser la tempête de la haine grâce à ses éditeurs et aux fans qui ont été gentils avec elle tout au long de son voyage. Alors qu’elle était à l’hôpital pour une chirurgie cardiaque, elle a déclaré que ses rédacteurs en chef et son personnel étaient particulièrement favorables lorsqu’elle a écrit le troisième numéro de la bande dessinée.

«Ils auraient facilement pu dire:« Peace Tee, nous ne nous engageons pas pour cela », mais ils ne l’ont pas fait. Mon éditrice, Katie Kubert [asked], ‘Que pouvons-nous faire?’ ‘Comment puis-je t’aider?’ ‘De quoi avez-vous besoin?’ Et c’est quelque chose auquel en tant que personne handicapée, vous n’êtes pas habitué. Nous sommes habitués à nous faire plus petits [and] excusez-vous abondamment lorsque les choses sont hors de notre contrôle », a-t-elle déclaré.

En tant que fille noire du quartier de Paterson, dans le New Jersey, écrire une histoire sur deux femmes homosexuelles fuyant les flics pour un éditeur de bandes dessinées aussi important était une expérience surréaliste pour Franklin. Elle espère que cela indique des changements plus importants à venir dans l’industrie de la bande dessinée.

« J’ai reçu des messages d’enfants homosexuels et je me dis ‘vous ne devriez pas tous lire ce livre, mais d’accord.’ Mais cet impact est bon », a-t-elle déclaré. «J’espère vraiment que DC, Marvel, Image, tout le monde commence à se rendre compte et à embaucher des talents handicapés. Tant que vous nous rendez les choses accessibles, nous vous donnerons le meilleur de nous.