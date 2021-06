L’écrivain du magazine Atlantic admet que l’identification de l’électeur ne supprime pas le vote ⋆ 10z viral

Pendant des années, cela a été un élément clé du dogme libéral selon lequel exiger l’identification des électeurs signifie vraiment la suppression des électeurs. Cependant, comme par magie, au cours des derniers jours, des libéraux, dont Stacey Abrams et de nombreux médias, ont « découvert » que, hé, l’identification des électeurs ne supprime pas le vote de manière significative. Bien sûr, il y a une arrière-pensée dans cette « découverte » comme nous allons le voir.

Parmi ceux qui ont découvert d’une manière ou d’une autre que les exigences d’identification des électeurs ne suppriment pas le vote, il y a quelqu’un qui, jusqu’à récemment, était farouchement opposé à une telle exigence dans la mesure où il s’est insurgé contre en juin 2020 dans une chronique du magazine Time, « The Racist History d’inscription des électeurs. Son nom est David Litt, un ancien rédacteur de discours d’Obama.

Cependant, les objections de Litt à l’identification des électeurs ont miraculeusement disparu cette semaine, comme vous pouvez le voir dans sa chronique du magazine Atlantic, “Les démocrates devraient conclure l’accord sur l’identification des électeurs”.

Afin d’obtenir son vote sur la législation sur le droit de vote la plus importante depuis plus d’un demi-siècle, le sénateur Joe Manchin exige que chaque Américain soit tenu de présenter une pièce d’identité pour voter. Les démocrates ne devraient pas se boucher le nez et accepter cet accord.

Et pourquoi Litt a-t-il soudainement remarqué ce qui était évident à propos de l’identification des électeurs pour les observateurs les plus rationnels des lois électorales ? La réponse est Joe Manchin et le flibustier comme il l’admet.

Et considérez ce que les démocrates et la démocratie obtiendront en échange de cette concession. Inscription automatique des électeurs. La fin du gerrymandering partisan. Vote anticipé obligatoire dans tout le pays. L’offre de Joe Manchin laissera certains électeurs de côté. C’est mauvais. Mais le nombre d’électeurs qui seront émancipés par cette proposition dépasse en nombre – par des ordres de grandeur – le nombre qui sera laissé sans droit de vote. Ce n’est pas seulement un pas dans la bonne direction. C’est, potentiellement, la différence entre préserver notre système démocratique de gouvernement et non.

La proposition de Manchin s’accompagne également d’énormes avantages politiques. Pendant des années, les républicains ont soutenu que les démocrates n’étaient pas sérieux au sujet de la réforme électorale parce qu’ils s’opposaient aux lois sur l’identification des électeurs. Aujourd’hui, de nombreux démocrates (y compris le principal défenseur des droits de vote du parti, Stacey Abrams) ont accepté non seulement d’autoriser les exigences d’identification des électeurs, mais de les amener dans tous les États du pays – et les républicains ont immédiatement fait volte-face. La vue de Mitch McConnell et d’autres principaux sénateurs du GOP s’opposant à ce qu’ils ont affirmé hier être un impératif national n’est pas surprenante. Mais cela met les républicains du mauvais côté de l’opinion populaire. Et cela clarifie, même pour l’électeur le moins engagé, la position exacte des deux partis.

Espérons que ce soit également un moment de clarification pour Joe Manchin. Dans des remarques divulguées, le sénateur a récemment ouvert la porte à la modification de la règle de l’obstruction systématique du Sénat. Mais Manchin est aussi un croyant fier et obstiné du bipartisme pour le bien du bipartisme. On ne peut pas protéger la démocratie sans réformer l’obstruction. Et qu’on le veuille ou non, Manchin ne réformera pas l’obstruction systématique à moins qu’il ne soit convaincu que les républicains ont eu une chance équitable de faire un compromis sur un projet de loi qui aurait dû recueillir un soutien bipartite.